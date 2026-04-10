مسيحيو التقويم الشرقي في طرابلس أحيوا رتبة سجدة الصليب

أحيت الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي رتبة سجدة في القديس مار في منطقة الزاهرية في ، حيث ترأس الرتبة الآباء جبرائيل ياكومي وإبراهيم سروج وإبراهيم دربلي.



وبعد انتهاء الصلاة، طاف المؤمنون في محيط الكنيسة حاملين نعش السيد ، على وقع قرع الأجراس والتراتيل ، مستذكرين آلام المسيح وتضحيته، ومجددين إيمانهم ورجاءهم بقيامة تحمل السلام والرجاء للبنان والعالم.



وفي كلمة للمناسبة، شدد الكهنة على معاني أسبوع الآلام، باعتباره مسيرة حب وفداء، بحيث يلتقي الألم بالرجاء، والموت بالحياة، داعين إلى التمسك بالإيمان والصبر، ونبذ الأحقاد والفتن، والتلاقي على المحبة والغفران، ليبقى الرجاء بالقيامة أقوى من كل ألم، ويكون نورها طريق خلاص للبنان وشعبه.

