لبنان

المفتي شريفة: المجازر الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى دافع للوحدة لا للفتنة

Lebanon 24
10-04-2026 | 04:50
المفتي شريفة: المجازر الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى دافع للوحدة لا للفتنة
المفتي شريفة: المجازر الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى دافع للوحدة لا للفتنة
أكد المفتي الشيخ حسن شريفة في خطبة الجمعة أن المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بطائراته الحربية يجب أن تكون دافعًا للوحدة الوطنية لا مادة للسجال والعنتريات، مشيرًا إلى أن استهداف بيروت يهدف إلى تقليب الرأي العام على المقاومة وإشعال الفتنة بين اللبنانيين، ما يتطلب وعيًا وطنيًا يقطع الطريق على هذه المحاولات.
 
وشدد على أن خطورة المرحلة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا على الخلافات الداخلية، داعيًا إلى خطاب جامع يحصن الداخل.
 
وطالب الحكومة بالتعقل، موضحًا أن ما جرى لم يكن تفاوضًا إيرانيًا عن لبنان بقدر ما كان محاولة لرفع الأذى وصد الاعتداءات الإسرائيلية في ظل عجز الدبلوماسية عن حماية المدنيين.
 
ورأى أن المنطقة ترسم أدوارًا وخرائط جديدة، وعلينا جميعًا السعي لمحاسبة العدو الإسرائيلي وكشف جرائمه في المحافل الدولية.

الإسرائيلي

حسن شريفة

الشيخ حسن

دبلوماسي

المقاومة

إسرائيل

بيروت

