المفتي شريفة: المجازر الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى دافع للوحدة لا للفتنة

أكد المفتي الشيخ في خطبة الجمعة أن المجازر التي يرتكبها العدو بطائراته الحربية يجب أن تكون دافعًا للوحدة الوطنية لا مادة للسجال والعنتريات، مشيرًا إلى أن استهداف يهدف إلى تقليب الرأي العام على وإشعال الفتنة بين اللبنانيين، ما يتطلب وعيًا وطنيًا يقطع الطريق على هذه المحاولات.

وشدد على أن خطورة المرحلة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الداخلية، داعيًا إلى خطاب يحصن الداخل.

وطالب الحكومة بالتعقل، موضحًا أن ما جرى لم يكن تفاوضًا إيرانيًا عن بقدر ما كان محاولة لرفع الأذى وصد الاعتداءات في ظل عجز الدبلوماسية عن حماية المدنيين.

ورأى أن المنطقة ترسم أدوارًا وخرائط جديدة، وعلينا جميعًا السعي لمحاسبة العدو الإسرائيلي وكشف جرائمه في المحافل الدولية.