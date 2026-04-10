غارات جديدة بقاعاً وجنوباً.. هذا جديد الوضع الميدانيّ

شنّ العدو ، ظهر اليوم الجمعة، سلسلة غارات استهدفت بلدات عدّة في والبقاع وتحديداً .





واستهدف العدو مناطق النبطية، كفرجوز، دورس - بعلبك، الطيري، عين بعال، جباع، مجدلزون، دبين، النبطية الفوقا، صديقين، الشرقية، جبشيت، كما استهدف أيضاً نقطة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دير قانون رأس .

وأغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا مشروعاً زراعياً في بلدة المنصوري، للمرة الثانية واستهدف مدخل مخيم الرشيدية قضاء صور.

أيضاً، استهدف العدو الإسرائيلي مناطق أخرى وهي: الشهابية، المجادل، قانا، بنت ، السلطانية، تبنين، دير انطار، سهل القليلة، ، حناويه، ديركيفا، ، دبعال، كفرا، حاريص، ، كفررمان، رأس العين، حبوش، صربين، بيت ليف، راشيا الفخار، الخيام، بلاط، مجدلزون، إبل السقي.





