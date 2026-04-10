بعد خبر عن "أزمة غذائية في لبنان".. توضيح صدر وهذا مضمونه

أصدر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية ورئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور بياناً مشتركاً اليوم، نفيا فيه تحذيرات برنامج الغذاء العالمي بشأن تحول بسرعة إلى أزمة أمن غذائي نتيجة تعطل الإمدادات بفعل الحرب.



وأكد الجانبان أن المعطيات السابقة للنقابتين لا تزال قائمة، مطمئنين إلى أن مخزون المواد الغذائية في لبنان يكفي للاستهلاك المحلي لنحو ثلاثة أشهر. وشدد البيان على استمرار تدفق الإمدادات دون أي تعطيل، مع وصول البواخر المحملة بالسلع الغذائية في مواعيدها المحددة إلى المرافئ ، ولا سيما مرفأ .



كما لفت بحصلي وفهد إلى أن إعادة فتح معبر المصنع يمثل عاملاً حيوياً وإيجابياً لتعزيز إمدادات المواد الغذائية إلى لبنان.

