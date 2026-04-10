تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
قاسم في رسالة للبنانيين: المقاومة مستمرة وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
Lebanon 24
10-04-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
، رسالة "للبنانيين الصامدين والمضحين"، وجاء فيها ما يلي: "أُعزّي أهلنا الصابرين الصامدين في كل أنحاء
لبنان
الوطن بارتقاء
الشهداء
الأبرار من الرجال والنساء والأطفال والمجاهدين والمجاهدات، سائلاً المولى تعالى لهم أعظم الرحمات، لما قدّموه لشعبنا ووطننا من دماء زكية نراها عاملًا مساعدًا للعزة والنصر في مواجهة العدو
الإسرائيلي
- الأميركي الغاشم والطاغية. سائلاً المولى تعالى الشفاء العاجل للجرحى، ولأهلنا الصبر والعزيمة والتوفيق".
أضاف: "عَجِزَ العدو الإسرائيلي في الميدان في مواجهة أبطال
المقاومة
الشجعان، ولم يتمكن من الاجتياح البري كما أعلن مرارًا، وسقط جنوده وضباطه في كمائن المجاهدين، ودمّرت آلياته على مفترق البلدات والقرى، وأعلن تغيير أهدافه عدة مرات، فتارة يريد الليطاني، وأخرى التقدم المحدود، وثالثة السيطرة بالنيران، ورابعة الاعتماد على النيران والتدمير... ولم يُفلح في كلّ عدوانه لأكثر من أربعين يوماً في منع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة عن مستوطناته القريبة والبعيدة إلى حيفا وما بعد حيفا".
أكمل: "فوجئ العدو بأساليب المقاومة، ومرونة حركة المجاهدين، وقدراتهم الدفاعية، وشجاعتهم الأسطورية. وتبيّن أنّ حشد مئة ألف جندي إسرائيلي لن يساعده على الاحتلال، بل سيتحولون إلى جثث وأشلاء، ومن بقي في الميدان يعيش الخوف والرعب وهو لا يعلم متى سيُقتل؟ أو متى سيؤسر؟ أو متى سيأتيه أمر الانسحاب لعدم القدرة على الاستقرار في أرض الطهر في جنوب العطاء والشهادة.أربعون يومًا والعدو يُراكم فشله، ومستوطناتُه تضجُّ من الألم والرعب، وخططُه مرتبكة، ومسؤولوه يهددون يوميًا بنبرة عالية الصوت منخفضة الأثر. لجأ العدو إلى الإجرام الدموي يوم الأربعاء في
بيروت
والضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان وفي كل مكان باستهداف المدنيين في الأحياء المكتظة والقرى والبلدات لتغطية عجزه في الميدان. لكنّ شعبنا اللبناني أقوى وأصلب بكثير مما يعتقد، والنازحون أعطوا أمثولة الفخر والمعنويات، والذين آووهم أظهروا أشرف المواطنة والإنسانية، والمجاهدون على الجبهات هم سدّ منيع كسر أحلام الصهاينة وأمنياتهم".
ختم: "المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس، وتنافس الشباب إلى الميدان لا يغادرونه هو بارقة أمل وعزة، والتضحيات تجعلنا أكثر تشبثًا بتحرير وطننا وكرامتنا. لن نقبل بالعودة إلى الوضع السابق، وندعو المسؤولين إلى إيقاف التنازلات المجانية، نحن معًا كدولة وجيش وشعب ومقاومة نحمي بلدنا ونُعيد سيادته ونطرد المحتل. لن تخيفنا تهديداتهم ولا أسلحتهم، فنحن أصحاب الأرض، نملك الإيمان والإرادة والقدرة لنمنعهم من تحقيق أهدافهم. قال تعالى "كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
Lebanon 24
قاسم: المقاومة مستمرة حتى ينقطع النفس وندعو المسؤولين إلى وقف التنازلات المجانية
10/04/2026 21:16:40
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: المقاومةُ مستمرةٌ في ميدانِ الشرف مهما بلغت التضحيات والميدان هو الذي يحسم المعركة
Lebanon 24
قاسم: المقاومةُ مستمرةٌ في ميدانِ الشرف مهما بلغت التضحيات والميدان هو الذي يحسم المعركة
10/04/2026 21:16:40
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: نطلب من الحكومة أن تتوقف عن التنازلات المجانية فهذا يجعل العدو أكثر طمعاً ويُطيل مدّة الحرب
Lebanon 24
قاسم: نطلب من الحكومة أن تتوقف عن التنازلات المجانية فهذا يجعل العدو أكثر طمعاً ويُطيل مدّة الحرب
10/04/2026 21:16:40
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: هذه المقاومة أنقذت لبنان في غياب الدولة وفي مرحلة عدم قدرة الجيش على الدفاع وعلى المسؤولين في الدولة التفكير في إمكانية الاستفادة من المقاومة وخبراتها في الدفاع عن الأرض
Lebanon 24
قاسم: هذه المقاومة أنقذت لبنان في غياب الدولة وفي مرحلة عدم قدرة الجيش على الدفاع وعلى المسؤولين في الدولة التفكير في إمكانية الاستفادة من المقاومة وخبراتها في الدفاع عن الأرض
10/04/2026 21:16:40
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام
الإسرائيلي
حزب الله
المقاومة
إسرائيل
الشهداء
البقاع
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
Lebanon 24
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
14:06 | 2026-04-10
10/04/2026 02:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
Lebanon 24
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:51 | 2026-04-10
10/04/2026 01:51:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
13:28 | 2026-04-10
10/04/2026 01:28:01
Lebanon 24
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:16 | 2026-04-10
10/04/2026 01:16:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
Lebanon 24
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
13:00 | 2026-04-10
10/04/2026 01:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
Lebanon 24
مساء اليوم... هزّة أرضيّة ضربت لبنان وهذه قوّتها
16:25 | 2026-04-09
09/04/2026 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
آخر تحذير إسرائيليّ.. ماذا سيشهد لبنان قريباً؟ "معاريف" تكشف
03:52 | 2026-04-10
10/04/2026 03:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
Lebanon 24
على الهواء مباشرة.. مراسل "الجديد" يتلقّى خبر استشهاد ابن عمّه (فيديو)
10:37 | 2026-04-10
10/04/2026 10:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
Lebanon 24
"اتصالات إخلاء" في الشياح.. بلبلة وحركة نزوح
11:46 | 2026-04-10
10/04/2026 11:46:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:06 | 2026-04-10
"حزب الله" يدين استهداف سراي النبطية: "مجزرة واعتداء خطير"
13:51 | 2026-04-10
عمليات نصب تتوسّع عبر السوشيال ميديا.. احذروا!
13:28 | 2026-04-10
هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يوجّه بتغيير سياسة الهجمات على لبنان
13:16 | 2026-04-10
من الميدان.. غارات جديدة وهذه آخر التطورات
13:00 | 2026-04-10
مواطنون مُحاصرون في بلدة جنوبية.. ومناشدة عاجلة إلى الجيش
13:00 | 2026-04-10
ماذا يعني اغتيال سكرتير نعيم قاسم؟ تقرير إماراتيّ يشرح
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
10/04/2026 21:16:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24