بريفو: استثناء لبنان من التهدئة غير مقبول والمنطقة بحاجة لوقف نار شامل

أكد البلجيكي ماكسيم بريفو، في تصريحات لقناة " "، حاجة المنطقة الماسة إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في ، مشدداً على أن استثناء الساحة من التهدئة أمر "غير مقبول".



وأوضح بريفو أن بلجيكا تواصل الضغط دبلوماسياً لشمول وقف إطلاق النار كافة الأراضي اللبنانية، معرباً عن أمله في أن تتحول الهدنة إلى استقرار دائم وليس مجرد إجراء مؤقت.

كما دان الهجمات المتبادلة بين " " وإسرائيل، مؤكداً ضرورة احتواء التصعيد لمنع الانزلاق إلى حرب أوسع، في ظل مساعٍ أوروبية لتوسيع نطاق التهدئة لتشمل كل الجبهات.



وأشار الوزير البلجيكي إلى وجود جهود أوروبية مستمرة لدعم لبنان في مواجهة تداعيات التصعيد الحالي، بالتوازي مع العمل على تثبيت وقف إطلاق النار عبر المسارات السياسية.