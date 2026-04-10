بعد حادثة النبطية.. بيان من سلام

تقدّم رئيس الحكومة بالتعازي إلى ذوي الذين سقطوا في ، اليوم الجمعة، إثر اعتداء إسرائيلي طال سراي النبطية.

وفي بيان له، قال سلام: "أصدق التعازي لأهل النبطية بشهدائها من المدنيين وعناصر الذين سقطوا جرّاء الاعتداءات التي طالت سراي النبطية الحكومي ومحيطها وسوقها، ولذوي الشهداء وعائلاتهم والمديرية العامة لأمن الدولة.

هذا المصاب الأليم يزيدنا إصرارًا على التوصّل إلى وقفٍ لإطلاق النار، بما يحمي وأهلنا في الجنوب".