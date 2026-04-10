الزين توضح.. ما حقيقة توقيع وزيري المالية والبيئة على قرار "بيروت منزوعة السلاح"؟

قالت وزيرة البيئة تمارا ، اليوم الجمعة، إن ما أُشيع حول تصويت الوزيرين والزين لصالح قرار منزوعة السلاح خلال جلسة الحكومة، الخميس، عارٍ تماماً من الصحة‏.

وفي تصريح لها، قالت الزين: "في ما يتصل بموضوع الطرح الأخير، لم يكن بصيغته المتداولة التي توحي بجعل بيروت منزوعة السلاح، بل جاء أقرب إلى تعزيز بسط سلطة الدولة ضمن نطاق محافظة بيروت تحديدًا لتفادي أي التباس. غير أنّ الإشكالية الجوهرية تمثّلت في التوقيت غير الملائم، إذ طُرح الأمر عقب مجازر ارتكبها العدو ، ما أوحى وكأنه تبرير ضمني للعدوان أو إقرار بواقع غير دقيق. يُضاف إلى ذلك قصور في الصياغة، تمثّل بغياب موقف واضح مستنكر لما جرى، وعدم تضمين الأسباب الحقيقية التي انطلق منها ، كالهواجس المرتبطة بإمكان حصول احتكاكات، فضلًا عن ثغرات أخرى أثارت جدلًا مشروعًا حول جدوى الطرح وتوقيته ومضمونه".