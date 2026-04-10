لبنان
الزين توضح.. ما حقيقة توقيع وزيري المالية والبيئة على قرار "بيروت منزوعة السلاح"؟
Lebanon 24
10-04-2026
|
11:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزيرة البيئة تمارا
الزين
، اليوم الجمعة، إن ما أُشيع حول تصويت الوزيرين
ياسين جابر
والزين لصالح قرار
بيروت
منزوعة السلاح خلال جلسة الحكومة، الخميس، عارٍ تماماً من الصحة.
وفي تصريح لها، قالت الزين: "في ما يتصل بموضوع الطرح الأخير، لم يكن بصيغته المتداولة التي توحي بجعل بيروت منزوعة السلاح، بل جاء أقرب إلى تعزيز بسط سلطة الدولة ضمن نطاق محافظة بيروت تحديدًا لتفادي أي التباس. غير أنّ الإشكالية الجوهرية تمثّلت في التوقيت غير الملائم، إذ طُرح الأمر عقب مجازر ارتكبها العدو
الإسرائيلي
، ما أوحى وكأنه تبرير ضمني للعدوان أو إقرار بواقع غير دقيق. يُضاف إلى ذلك قصور في الصياغة، تمثّل بغياب موقف واضح مستنكر لما جرى، وعدم تضمين الأسباب الحقيقية التي انطلق منها
النقاش
، كالهواجس المرتبطة بإمكان حصول احتكاكات، فضلًا عن ثغرات أخرى أثارت جدلًا مشروعًا حول جدوى الطرح وتوقيته ومضمونه".
وتابعت: "ثمة خطأ وقعت فيه العديد من المواقع عند تناولها لما جرى، إذ أوحت بحصول تصويت على القرار، في حين أنّ ذلك لم يحدث مطلقًا، إذ اقتصر الأمر على نقاش أبدى خلاله الوزراء الأربعة تحفظاتهم من دون الوصول إلى مرحلة التصويت، وهو ما تؤكده المحاضر الرسمية".
وأوضحت أن "ما أُشيع حول تصويتها والوزير جابر لصالح القرار عارٍ تماماً من الصحة"، مشيرة إلى أن ما حصل "يعزز الشكوك حيال خلفيات هذا الطرح الإعلامي، ولا سيما في ظل محاولات الإيحاء بوجود تباين بين وزراء
حزب الله
وحركة أمل، وهو أمر لا يمتّ إلى الواقع بصلة".
وختمت: "انساق كثيرون خلف هذه الرواية، فانطلقت موجة من الانتقادات والهجوم، طاولتني شخصيًا والوزير ياسين جابر، تحت ذريعة التساؤل عن سبب عدم التصويت ضد القرار، في حين أنّ الوقائع تؤكد أصلًا عدم حصول أي تصويت. والحال أنّ مواقفنا كانت واضحة وثابتة خلال جميع الجلسات السابقة، وقد عبّرنا عنها بجلاء في مداولات
مجلس الوزراء
، بما لا يستدعي مزيدا من التوضيح أو التكرار".
