عن صواريخ "حزب الله".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل

نشرَ معهد "ألما" الإسرائيليّ للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تضمّن تحليلاً لعمليات إطلاق " " النار باتجاه وذلك بين 2 آذار الماضي و 8 نيسان الجاري.



التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنَّ "البيانات تظُهر هيمنة واضحة لعمليات إطلاق الصواريخ قصيرة المدى باتجاه الأراضي "، وأضاف: "لقد نُفّذ ما يقرب من 71.5% من كل عمليات الإطلاق على مدى يصل إلى 5 كيلومترات. وفعلياً، يُشير هذا الرقم إلى تركيز مُستمر على المناطق الحدودية، مما يُولّد ضغطاً مُتواصلاً على المجتمعات الشمالية وقوات الجيش المُتواجدة في المنطقة. في الوقت نفسه، يندمج هذا النمط العملياتي أيضاً في جهد حرب نفسية، يسعى حزب الله من خلاله إلى توليد شعور دائم بالتهديد بين سكان المناطق الحدودية والشمالية، بهدف حثّهم على الإخلاء، وبالتالي تحقيق مكسب معرفي/نفسي".



ويقول التقرير إنه "تمَّ تسجيل عمليات كثيرة لإطلاق صواريخ على مدى قصير إلى متوسط داخل إسرائيل (5-40 كيلومتراً)، وهي عمليات تشكل ما يقرب من 26.4% من كل عمليات الإطلاق"، وتابع: "تشمل هذه النطاقات تجمعات سكنية ومدناً في وصولاً إلى خط حيفا، مما يدلُّ على القدرة على توجيه النيران نحو المناطق المكتظة بالسكان ومناطق البنية التحتية الاستراتيجية في شمال إسرائيل".



وأكمل: "هذا التوزيع ليس عشوائياً، بل يعكس بنية ترسانة حزب الله، التي تعتمد أساساً على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وعليه، فإن غالبية القوة النارية موجهة نحو هذه النطاقات".



ووجدَ التقرير أنَّ "استخدام النيران متوسطة وطويلة المدى فيظل محدوداً للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة عمليات الإطلاق التي نُفذت على مدى يزيد عن 40 كيلومتراً الـ3%، على الرغم من وجود عمليات إطلاق متفرقة وصلت إلى مسافات تصل إلى 180 كيلومتراً".



وأضاف: "يتماشى هذا الوضع مع حقيقة أن حزب الله يمتلك ترسانة محدودة للغاية من الصواريخ لهذه المدى، فضلاً عن التحديات العملياتية التي تواجه استخدامها، مما يؤدي إلى استخدام مدروس ومقيد لهذه القدرات".



وختم: "فعلياً، تُظهر البيانات صورة عامة لنمط عملياتي يتوافق مع هيكل قوة حزب الله، ويتثمل بجهد مركزي ومستمر على المدى القريب والمتوسط، إلى جانب الحفاظ على القدرات بعيدة المدى واستخدامها بحذر. يُمكّن هذا المزيج من ممارسة ضغط مستمر واستنزاف القوات في الشمالية، مع الحفاظ على القدرة على توجيه ضربات أعمق داخل إسرائيل".

