تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
لبنان
"زهراء" مفقودة منذ يوم "الأربعاء الأسود".. ونداء من عائلتها
10-04-2026
جدّدت عائلة الشابة
اللبنانية
زهراء
قاسم
عبود (26 عاماً) نداءها لمعرفة مصير ابنتها المفقودة إثر غارة إسرائيلية غادرة استهدفت مبنى في
عين المريسة
-
بيروت
، يوم الأربعاء الماضي.
وفي منشورها، قالت العائلة: "
الشابة زهراء قاسم عبود 26 عاماً فُقدت لحظة الغارة
الصهيونية
الغادرة على مبنى في عين المريسة خلال الأربعاء الأسود وكانت تتواجد داخل المبنى الذي استُهدف وحتى اللحظة لا زالت في عداد المفقودين ولم يتم العثور على جثمانها في حال كانت من
الشهداء
".
أضافت: "نرجو من السادة وسائل الاعلام والناشطين على
مواقع التواصل الاجتماعي
والمجموعات الاخبارية المساعدة في تعميم هذا النداء عسى أن يُساهم ذلك في معرفة مصيرها خاصة إن كانت في مستشفى. للتواصل مع ذويها: 03673033".
