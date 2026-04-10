"زهراء" مفقودة منذ يوم "الأربعاء الأسود".. ونداء من عائلتها

جدّدت عائلة الشابة زهراء عبود (26 عاماً) نداءها لمعرفة مصير ابنتها المفقودة إثر غارة إسرائيلية غادرة استهدفت مبنى في - ، يوم الأربعاء الماضي.

وفي منشورها، قالت العائلة: " الشابة زهراء قاسم عبود 26 عاماً فُقدت لحظة الغارة الغادرة على مبنى في عين المريسة خلال الأربعاء الأسود وكانت تتواجد داخل المبنى الذي استُهدف وحتى اللحظة لا زالت في عداد المفقودين ولم يتم العثور على جثمانها في حال كانت من ".

أضافت: "نرجو من السادة وسائل الاعلام والناشطين على والمجموعات الاخبارية المساعدة في تعميم هذا النداء عسى أن يُساهم ذلك في معرفة مصيرها خاصة إن كانت في مستشفى. للتواصل مع ذويها: 03673033".