قبل بدء المفاوضات المباشرة.. لبنان يُطالب إسرائيل بـهدنة والعودة لاتفاقية 2024

لبنان

قبل بدء المفاوضات المباشرة.. لبنان يُطالب إسرائيل بـ"هدنة" والعودة لاتفاقية 2024

Lebanon 24
10-04-2026 | 23:10
كشف مصدران مطلعان تحدثا لموقع "أكسيوس" الأميركي ان لبنان والولايات المتحدة طلبا من إسرائيل هدنة في هجماتها على حزب الله، قبل بدء المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان يوم الثلاثاء المقبل. 

ومن المقرر أن يجتمع سفيرا إسرائيل ولبنان في واشنطن برعاية وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في جولة أولى من المحادثات المباشرة، بينما ستجرى مفاوضات أكثر تفصيلا لاحقا.

وأمس الجمعة أجرى السفيران اتصالا هاتفيا تمهيديا، شارك به مستشار لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبعد الاتصال أعلن الجانب اللبناني أن الطرفين اتفقا على الاجتماع الثلاثاء "لمناقشة إعلان وقف إطلاق النار".

ولاحقا صرح السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، أن إسرائيل وافقت "على تعزيز اتفاق سلام مع لبنان، لكنها لم توافق على مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله".

وأفاد مصدران لـ"أكسيوس" أن الحكومة اللبنانية طلبت من إسرائيل، عبر الوسطاء الأميركيين، الموافقة على "بادرة" قبل اجتماع الثلاثاء، ووقف غاراتها الجوية على البلاد، واقترح اللبنانيون على الإسرائيليين العودة إلى بنود اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في تشرين الثاني 2024.

وقال المصدران إن الولايات المتحدة تدعم الطلب اللبناني وتحث إسرائيل على قبوله، بينما يراجعه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي لم يتخذ قرارا بعد وفق "أكسيوس".

لكن الموافقة على وقف إطلاق النار ستكون إشكالية سياسية بالنسبة لنتنياهو، إذ ترى حكومته أن إجراء المفاوضات مع لبنان يجب أن يكون "تحت ضغط شديد".

إلا أن مصدرا إسرائيليا ثانيا قال إن نتنياهو قد يوافق على "هدنة تكتيكية قصيرة للغارات الجوية".
