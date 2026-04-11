تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصال ثلاثي في واشنطن.. إسرائيل ترفض مناقشة وقف النار والأنظار إلى مفاوضات باكستان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-04-2026 | 01:00
A-
A+
اتصال ثلاثي في واشنطن.. إسرائيل ترفض مناقشة وقف النار والأنظار إلى مفاوضات باكستان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتّجه الأنظار إلى إسلام آباد، حيث تستعدّ باكستان لاحتضان مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية، يتقدم فيها لبنان إلى واجهة المشهد بوصفه بنداً محورياً لا يمكن تجاوزه. فاشتراط طهران وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان للمشاركة في الاجتماع الأول لا يعبّر فقط عن موقف تفاوضي، بل يعكس محاولة واضحة لربط المسارات الإقليمية ببعضها البعض، وفرض معادلة جديدة عنوانها شمولية التهدئة أو استمرار التصعيد.
في المقابل، يجد لبنان نفسه أمام واقع معقّد، إذ يفتح باب التفاوض تحت ضغط النار، مستنداً إلى المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل أسابيع، في وقت لم تكن فيه المؤشرات الدولية توحي بإمكانية تحقيق اختراق. يومها، رفضت إسرائيل التفاوض ولم تعط المبادرة الفرنسية اي اهتمام من إسرائيل او حتى من الولايات المتحدة التي كانت منشغلة في حربها مع ايران، فيما كانت المواجهات مع حزب الله تتصاعد بوتيرة متسارعة. 
غير أن تبدل المشهد الإقليمي، مع دخول إيران المباشر على خطّ الاشتراطات، دفع الدولة اللبنانية إلى إعادة التموضع سريعاً، مؤكدة أنّ لا أحد يفاوض نيابةً عنها، ومكثّفة اتصالاتها العربية والدولية لضمان إدراج لبنان ضمن أي اتفاق محتمل. وقد شملت هذه الاتصالات  باكستان، بوصفها الدولة المضيفة والراعية للمسار التفاوضي، في محاولة واضحة لتثبيت الحضور الرسمي دون سواه في قلب التفاهمات، لا على هامشها.
وفي موازاة ذلك، برز تطور نوعي تمثّل بإعلان رئاسة الجمهورية  عن اتصال ثلاثي في واشنطن، جمع مسؤولين لبنانيين وأميركيين وإسرائيليين، في خطوة غير مسبوقة تندرج ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية. هذا الاتصال، الذي أتى بوساطة أميركية مباشرة، مهّد للاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأميركية لبحث إعلان وقف إطلاق النار، ووضع إطار زمني لانطلاق مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.
إلا أن هذا المسار، على أهميته، يصطدم بموقف إسرائيلي ملتبس، إذ وافقت تل أبيب على حضور الاجتماع، لكنّها رفضت مسبقاً إدراج مسألة وقف إطلاق النار مع حزب الله على جدول الأعمال، ما يطرح علامات استفهام جدّية حول جدوى التفاوض في ظل استمرار العمليات العسكرية، ويعيد طرح السؤال الأساسي: هل يمكن فعلاً التفاوض على السلام فيما الحرب مستمرة؟ حيث أعلن السفير الإسرائيلي مساء امس أن إسرائيل وافقت على اجتماع الثلثاء للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، لكنها لم توافق على مناقشة وقف النار مع حزب الله، علما ان القناة 12 الإسرائيليّة افادت نقلًا عن مصادر، بأنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغط على نتنياهو للإعلان عن وقف إطلاق نار في لبنان يوم الثّلاثاء المقبل".
من هنا، يدخل لبنان مرحلة دقيقة تتجاوز حدود التفاوض التقني، لتلامس جوهر الصراع على السردية السياسية. فالدولة ، التي سعت إلى تقديم نفسها كطرف بادر إلى فتح باب الحلول، تواجه اليوم اختباراً حقيقياً في قدرتها على ترجمة هذا الدور إلى إنجاز فعلي لوقف اطلاق النار، في ظل تنافس إقليمي واضح على من يملك ورقة إنهاء الحرب أو التحكم بإيقاعها.
وفي هذا السياق، تبدو إيران لاعباً أساسياً يسعى إلى تثبيت معادلة الربط بين الساحات، بحيث يتحوّل أي تقدّم في ملف التهدئة إلى انعكاس مباشر لنفوذها الإقليمي الأمر الذي قد يمنح حلفاءها، وفي مقدمتهم حزب الله، موقعاً تفاوضياً أقوى داخلياً خاصة وأنها تضع ملف  وقف إطلاق النار في لبنان في صلب مفاوضاتها، في المقابل، فإن انخراط الحكومة الإسرائيلية برئاسة  نتنياهو في هذا المسار قد يُقرأ كمحاولة لإعادة صياغة التوازنات، والحدّ من قدرة طهران على توظيف الساحة اللبنانية في مفاوضاتها الأوسع مع واشنطن.
أمام هذا التشابك، تبدو الساعات المقبلة حاسمة على أكثر من مستوى. فنجاح المسار التفاوضي لن يُقاس فقط بإمكانية الوصول إلى وقف إطلاق نار، بل أيضاً بقدرة كل طرف على فرض اوراقه، وتكريس نفسه كصاحب الدور الحاسم في إنتاج التسوية. وفي لحظة كهذه، حيث تتقاطع السياسة بالميدان، والإقليم بالداخل، يصبح أي خطأ في التقدير أو التوقيت كفيلاً بتحويل الفرص إلى انتكاسات، وبتعميق مأزق الدولة بدل الخروج منه.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الفرنسية

حزب الله

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24