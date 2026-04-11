تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بلديات تواكب ازمة النزوح..متابعة لوجستية وخدماتية وتنسيق مع الأجهزة المعنية

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
11-04-2026 | 04:30
بلديات تواكب ازمة النزوح..متابعة لوجستية وخدماتية وتنسيق مع الأجهزة المعنية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ما ان انطلقت شرارة الحرب وبدأت موجة النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، حتى استنفرت بلديات المناطق التي توزعت فيها مراكز الأيواء واتخذت مجموعة إجراءات لمساعدة الأهالي النازحين وضمان تأمين مستلزماتهم الأساسية بالتعاون مع الجهات المعنية ومندوبي الوزارات.
ونشطت هذه البلديات في الإهتمام بهذا الملف وعلى الرغم من تفاوت اعداد النازحين بين منطقة واخرى، الا ان العمل بقي نفسه لجهة إحصاء عدد الأهالي وتسجيل سياراتهم والإشراف على مسألة ايصال المساعدات لهم، كل ذلك عبر ما يعرف بخلايا الأزمة التي تضم موظفي البلدية وعناصر الشرطة والحرس.
ووفق ما هو واضح على الأرض فإن افرادها يعملون على مدار الساعة، بناء على توجيهات رؤساء البلديات.وليس خافيا على احد ان غالبية البلديات تحولت من سلطات محلية بأدوار معينة الى سلطات بأدوار اكبر على الصعيد الخدماتي والأمني والتنظيمي، وهي مسألة كانت قائمة في حرب العام ٢٠٢٤، وبالتالي اعتادت على القيام بالأمر المطلوب نفسه لا بل طورت مهماتها بعد خبرة اساسية في التعاطي في ملف النزوح، مع العلم ان البعض منها كان تهيأ لتنفيذ برامج عمل متعددة.
فهل ان إمكانات البلدية تسمح بمواكبة الأزمة المستجدة في ظل تحديات كثيرة أولها مواصلة تلبية الاحتياجات، فضلا عن التأكد من بيانات البعض من الأهالي في ضوء ما يجري من استهدافات اسرائيلية لشخصيات تقطن في المنازل عبر اسماء مستعارة؟ هنا تبرز أهمية التدقيق في البيانات الشخصية وجولات عناصر شرطة البلدية الذين اذا لاحظوا اي امر مريب يتواصلون مع الجهات الأمنية المعنية، مع العلم ان هذا الأمر من اختصاص اجهزة الدولة.
وتفيد اوساط مراقبة ل" لبنان ٢٤" ان البلديات التي تشهد اكتظاظا في اعداد النازخين تبذل جهدا في ترتيب الامور من خلال تسجيل اسماء النازحين وعائلاتهم مع ارقام الهواتف.
وفي هذا السياق، يقول عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة الإعلامية في بلدية مدينة الشويفات هشام الريشاني ان عدد سكان مدينة الشويفات قبل الحرب بلغ ٧٥٠ ألف نسمة، اما اليوم فحوالي ٨٠٠ الف فعدد النازحين في مدارس المدينة وصل الى ٨ آلاف نازح وهناك ٦٥ الف نازح في الشقق السكنية. ففي حرب العام ٢٠٢٤، حصل نزوح من الضاحية الى الشويفات، واليوم هنالك أيضا نزوح من الشويفات الى الشويفات ما يعني ان هناك منطقة تعد "RedZone" اي في المنطقة الواقعة تحت طريق صيدا القديمة، شهدت نزوحا إليها في الحرب الماضية من الجنوب والضاحية حيث ان المنازل تدمرت ولم يعد أصحابها اليها واليوم هذه المنطقة في الشويفات افرغت من سكانها وأصبحوا إما في المدارس أو في شقق سكنية عند أقربائهم وأصدقائهم في الشويفات. والشقة التي كانت تحتوي على خمسة اشخاص او اكثر باتت تضم ١٥ شخصا يعني بمعدل ثلاث عائلات.
وبالنسبة الى موضوع الإحصاء، يؤكد الريشاني ان البلدية بادرت منذ شهر الى تسجيل الاسماء بشكل يومي، لكن لا معلومات خاصة وأمنية عن هؤلاء الاشخاص اذ ان هذا الأمر ليس من مهمة البلدية مع العلم ان هناك تعاونا وتنسيقا مع الأجهزة الأمنية، اما اذا كانت هناك من مظاهر مسلحة او شكوك معينة حول شقة ما فإن شرطة البلدية بالتعاون مع المختار ومخابرات الجيش وامن الدولة تتوجه إليها ويحصل تدقيق بشأنها، معلنا ان هذا الموضوع تتم متابعته عبر الأجهزة المختصة وليس عبر البلدية.
ويشير الى ان بعض المواطنين قاموا بتأجير منازلهم لسنوات طويلة من دون التصريح بذلك تفاديا لدفع المستحقات او التكاليف مما يجعل المعلومات عنها مكتومة وهذا امر مؤسف، وانما اليوم هناك جهد جبار تقوم به البلدية عبر خلية الأزمة لجمع الداتا عن المواطنين بفعل الإحصاء الذي يتم.
ويقر بأن هناك مشكلة في منطقة دوحة الشويفات وخلدة لناحية الاكتظاظ السكاني وكذلك الامر بالنسبة الى الجزء الواقع بين الشويفات وبشامون، انما التنسيق كامل ويومي مع الأجهزة الأمنية، ولم تحصل اشكالات والبلدية تقوم بواجباتها على اكمل وجه والمساعدات تصل الى جميع النازحين ومجلس الجنوب ارسل حتى الان ١٠ الاف حصة ل٦٨ الف شخص وتم تسليمها وفقا للإحصاء الذي حصل.
واعلن ان البلدية قامت بتسجيل بيانات عن سيارات الأهالي النازحين وطلب اليهم وضع بطاقات تعريفية وكذلك ستطلب من الجميع تسجيل سياراتهم المركونة على الطرقات في الدوحة وبشامون.
ويوضح ان خلية الأزمة تعمل بنشاط على مدار الساعة بهدف تجميع الداتا من دون إغفال عملها في مواكبة كافة الامور اللوجستية اللازمة، كما ان البلدية وزعت على المدارس الفرش والوسادات والباطنيات وتم تأمين مياه للشرب والاستخدام والكهرباء والأنترنت وتم تركيب سخانات مياه وهناك ١٥٠٠ وجبة غذائية ساخنة توزع يوميا الى جانب وجبات الفطور وهناك متابعة ومراقبة من البلدية لوجبات الطعام التي تقدم من قبل الجمعيات، وذلك منعا لحالات التسمم.

تقوم البلديات في هذه الفترة بدور اساسي في متابعة شؤون سكان المدينة وكذلك النازحين، حتى ان بعض الأجهزة والأقسام التابعة لها لا تعرف ليلها من نهارها وضمن قاعدة ان هذه البلديات تقوم بواجبها الخدماتي كسلطة محلية لها استقلاليتها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الأجهزة الأمنية

المجلس البلدي

النازحين

البقاع

بيروت

العلم

المعن

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24