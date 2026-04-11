استشهاد شقيق نجم نادي الحكمة بغارة اسرائيلية على بلدة قانا

استشهد شقيق نجم منتخب ونادي وذلك جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت منزله في بلدة قانا الجنوبية.



وتقدّم الرياضي بأحرّ التعازي إلى لاعب فريق كرة السلة محمد علي ، بوفاة شقيقه حسن .



وأعرب النادي عن تضامنه الكامل مع اللاعب وعائلته في هذا المصاب الأليم، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



