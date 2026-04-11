لبنان

حسن فضل الله: قرار التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي خرق للدستور

11-04-2026 | 04:29
حسن فضل الله: قرار التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي خرق للدستور
 رأى النائب حسن فضل الله أنَّ "قرار الممسكين بقرار السُّلطة اللبنانية التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، والبدء بإجراءات عملية، خرقٌ فاضح للميثاق، والدستور والقوانين اللبنانية، وتلاعب بمصير البلد ومستقبله، وهو يزيد من حدَّة الانقسام الداخلي، في وقتٍ أحوج ما يكون لبنان إلى التضامن والوحدة الداخلية لمواجهة العدوان الإسرائيلي عليه، وللحفاظ على سلمه الأهلي وتعايش أبنائه".
وقال في بيان: "ما عجز عنه العدو في الميدان على أعتاب قرانا الحدوديَّة بفضل بسالة المقاومين، لن يحصل عليه بمفاوضات مع سلطة لا تملك قرارها، وتخلَّت عن أبسط واجباتها، وعجزت عن حماية شعبها، وغير مؤتمنة على حماية السيادة الوطنية، ولا شرعية دستوريّة لقراراتها التي تناقض العيش المشترك، ولن تحصد منها سوى الخيبة والخسران"

وأضاف: "كان حريًّا بهذه السُّلطة أن تغلِّب مصلحة بلدها، وحفظ دماء شعبها بالاستفادة الفوريّة من الفرصة الدَّوليَّة المؤاتية، بفضل موقف إيران الثابت إلى جانب لبنان، والحريص على بلدنا من خلال إصراره على وقف العدوان على لبنان قبل بدء المفاوضات في إسلام آباد، ولكنَّها تنكَّرت لهذا الموقف الإيراني المشرِّف، وعملت على محاولة تعطيله لحسابات غير لبنانيَّة، وعلى حساب دماء اللبنانيين من خلال إطالة أمد العدوان".
وختم: "سيبقى شعبنا متمسِّكًا بخياره في الصمود والمقاومة للدفاع عن أرضه ووجوده وحقوقه المشروعة، وشراكته الوطنية، ولن يسمح لأحد بالتلاعب بمصير وطنه ومستقبل أجياله، أو المسّ بمقاومته وإنجازاتها وتضحيات شهدائها مهما كان التهويل والتحريض والإجراءات الباطلة، وأيًّا تكن الأثمان والتحدِّيات، وهذه المقاومة باقية بقاء شعبها، وكل سلطة مؤقتة، وعلى الذين بنوا رهاناتهم الخائبة على نتائج العدوان الإسرائيلي أن يتابعوا أنباء الميدان، ويجولوا على النازحين وعلى الصامدين في أرضهم ليعرفوا من هو هذا الشعب ومدى استعداده للثبات والتحمّل والتضحية في سبيل قضيته المقدَّسة".
قاسم: عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان
"واللا" عن وزير الخارجية الإسرائيلية: لا مخططات للتفاوض المباشر مع حكومة لبنان
القومي: نرفض الحوار المباشر مع العدو
"حزب الله": اشتباكات مباشرة مع قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة والقذائف الصاروخيّة
