لبنان
استشهد في زفتا.. الدفاع المدني ينعى شهيده محمد عباس مصره
Lebanon 24
11-04-2026
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعت
المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان، العنصر
محمد عباس
مصره، من عديد مركز زفتا العضوي -
النبطية
الإقليمي الذي إستشهد بتاريخ ١١-٤-٢٠٢٦، جراء العدوان
الإسرائيلي
على بلدة زفتا -
قضاء النبطية
، حيث كان قد أنجز مهمة إنقاذ جريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على
طريق زفتا
.
وفي ما يلي نبذة عن حياته :
"- محمد عباس مصره، من عديد مركز زفتا العضوي - النبطية الإقليمي من مواليد ١١-٠٢-١٩٩١.
- تطوّع اختيارياً في
المديرية العامة
للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠١٠
- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٣.
- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.
- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.
- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.
- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استشهاد عنصر في الدفاع المدني نتيجة اصابته في غارة صيدا
Lebanon 24
"لبنان 24": استشهاد عنصر في الدفاع المدني نتيجة اصابته في غارة صيدا
11/04/2026 14:43:25
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. الجيش ينعى 3 عسكريين استشهدوا بغارة إسرائيلية
Lebanon 24
بالصور.. الجيش ينعى 3 عسكريين استشهدوا بغارة إسرائيلية
11/04/2026 14:43:25
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"الصحة" تعلن حصيلة شهداء غارتي كفرصير وزفتا
Lebanon 24
"الصحة" تعلن حصيلة شهداء غارتي كفرصير وزفتا
11/04/2026 14:43:25
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان في استهداف مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في برج قلاويه
Lebanon 24
"لبنان 24": شهيدان في استهداف مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في برج قلاويه
11/04/2026 14:43:25
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
المديرية العامة
قضاء النبطية
الإسرائيلي
محمد عباس
مديرية ال
طريق زفتا
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش
Lebanon 24
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش
07:35 | 2026-04-11
11/04/2026 07:35:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد
07:30 | 2026-04-11
11/04/2026 07:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان ووحدتنا الوطنية أساس المواجهة
Lebanon 24
البزري: شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان ووحدتنا الوطنية أساس المواجهة
07:24 | 2026-04-11
11/04/2026 07:24:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن معبر المصنع.. تنسيق لبناني - سوري و "لا تهريب للأسلحة"
Lebanon 24
خبر جديد عن معبر المصنع.. تنسيق لبناني - سوري و "لا تهريب للأسلحة"
07:20 | 2026-04-11
11/04/2026 07:20:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيض النور المقدّس في كنيسة القيامة في القدس (صور وفيديو)
Lebanon 24
فيض النور المقدّس في كنيسة القيامة في القدس (صور وفيديو)
07:16 | 2026-04-11
11/04/2026 07:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
Lebanon 24
وهاب في منشور لافت.. ماذا سيجري خلال ساعات؟
14:58 | 2026-04-10
10/04/2026 02:58:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
Lebanon 24
خبر عن البنزين.. هل من أزمة؟
16:50 | 2026-04-10
10/04/2026 04:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
Lebanon 24
"أفيخاي حبيبي صلي معنا".. فنانة لبنانية تُغضب اللبنانيين ودعوات لمُعاقبتها (فيديو)
03:10 | 2026-04-11
11/04/2026 03:10:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
Lebanon 24
بالأسماء.. 11 شهيدًا وجريح من أمن الدولة في "غارة النبطية"
09:34 | 2026-04-10
10/04/2026 09:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
Lebanon 24
قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر
04:30 | 2026-04-11
11/04/2026 04:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
07:35 | 2026-04-11
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش
07:30 | 2026-04-11
الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد
07:24 | 2026-04-11
البزري: شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان ووحدتنا الوطنية أساس المواجهة
07:20 | 2026-04-11
خبر جديد عن معبر المصنع.. تنسيق لبناني - سوري و "لا تهريب للأسلحة"
07:16 | 2026-04-11
فيض النور المقدّس في كنيسة القيامة في القدس (صور وفيديو)
07:15 | 2026-04-11
أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
11/04/2026 14:43:25
Lebanon 24
Lebanon 24
