استشهد في زفتا.. الدفاع المدني ينعى شهيده محمد عباس مصره

نعت في بيان، العنصر مصره، من عديد مركز زفتا العضوي - الإقليمي الذي إستشهد بتاريخ ١١-٤-٢٠٢٦، جراء العدوان على بلدة زفتا - ، حيث كان قد أنجز مهمة إنقاذ جريح جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على .







وفي ما يلي نبذة عن حياته :







"- محمد عباس مصره، من عديد مركز زفتا العضوي - النبطية الإقليمي من مواليد ١١-٠٢-١٩٩١.







- تطوّع اختيارياً في للدفاع المدني بتاريخ ٠٢-٠١-٢٠١٠







- ثُبِّت في المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠٢٣.







- حائز على العديد من التناويه والتهاني من مدير عام الدفاع المدني.







- تابع العديد من الدورات التدريبية في مجال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.







- شارك في العديد من المهمات الخطرة والدقيقة.







- الوضع العائلي: متأهل وله ولدان".



