عبد المسيح: بين اللصين...النور فاض غصباً عن قيافا و براباس و الشيطان

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "ديماس (Dismas): وهو "اللص اليمين" أو "اللص التائب" الذي طلب من أن يذكره في ملكوته و ذهب إلى الفردوس. غيستاس (Gestas): وهو "اللص اليسار" الذي سخر من المسيح و ذهب إلى جهنم. في ، اليمين يتهم اليسار واليسار يتّهم اليمين بسرقة و خطف ، لكن الحقيقة أن الديماسيين قد تابوا واندمجوا وطلبوا المغفرة بينما الغيستاسيين الذين يتكبروا يوما بعد يوم و يأخذونا إلى مشاريعهم المدمرة حتى وهم مصلوبين، لا يريدون التوبة. النور فاض غصباً عن قيافا و براباس و الشيطان. المسيح قام من بين الأموات ودعس الموت. للأبرار والديماسيين وجهنم للغيستاسيين...".