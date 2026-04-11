رفضاً للمفاوضات مع إسرائيل...تجمع لمناصري "حزب الله" وحركة "أمل" في محيط السرايا الحكومية (فيديو)

نفّذ مناصرو " " وحركة "أمل" تجمعاً في وفي محيط السرايا الحكومية احتجاجاً على قرار الحكومة إطلاق مفاوضات مباشرة مع وحصر السلاح في ، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية.

بدء تجمع مناصري حزب الله أمام السراي الحكومي في بيروت pic.twitter.com/BFLhXCwFTt — 24 (@Lebanon24) April 11, 2026

ويرفع المشاركون اعلاما حزبية وشعارات معارضة لقرارات الحكومة، رافضين "التنازلات والتطبيع مع إسرائيل" ومؤكدين أن "من يحرر الأرض هو سلاح "