رفضاً للمفاوضات مع إسرائيل...تجمع لمناصري "حزب الله" وحركة "أمل" في محيط السرايا الحكومية (فيديو)

نفّذ مناصرو "حزب الله" وحركة "أمل" تجمعاً في ساحة رياض الصلح وفي محيط السرايا الحكومية احتجاجاً على قرار الحكومة إطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل وحصر السلاح في بيروت، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني والقوى الامنية.
بدء تجمع مناصري حزب الله أمام السراي الحكومي في بيروت
— lebanon 24 (@Lebanon24) April 11, 2026
ويرفع المشاركون اعلاما حزبية وشعارات معارضة لقرارات الحكومة، رافضين "التنازلات والتطبيع مع إسرائيل" ومؤكدين أن "من يحرر الأرض هو سلاح المقاومة"