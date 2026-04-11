بعد الحديث عن رفض وزارة الاتصالات طلبًا لاحتماء عناصر أمن الدولة في منشآت "أوجيرو".. الحاج يرد!

صدر عن وزير الاتصالات البيان التالي: "إن استشهاد عناصر من هو خسارة مؤلمة لنا جميعًا، ونتقدّم من عائلاتهم بأحرّ التعازي. ما قيل حول رفض وزارة الاتّصالات طلبًا لاحتماء عناصر أمن الدولة في منشآت غير صحيح. فهي تتعامل مع أي طلب يردها من الجهات الأمنية وفق الأصول وبأعلى درجات المسؤولية".



اضاف: "لذا طلبتُ فتح تحقيق فوري لتحديد الوقائع بدقّة، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كلّ من يثبت تقصيره في أداء مسؤولياته، في حال تبيّن وجود تقصير، وبحق كلّ من ينشر شائعات أو معلومات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام. وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق".

