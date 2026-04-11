نواب عن بيروت يرفضون التعرض للحكومة ورئيسها.. ومؤتمر مرتقب الخميس

عُقد اجتماع موسّع اليوم ضمّ نواباً عن ، أكدوا خلاله رفضهم ا لتعرض للحكومة ورئيسها، معلنين عن عقد مؤتمر "إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح"، يوم الخميس المُقبل.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، دان النواب "الاعتداءات التي تطال الأراضي وحتى العاصمة بيروت، والتي راح ضحيتها مدنيون من أهل بيروت وسكانها"، مؤكدين رفضهم "زج في حرب لا علاقة له بها".

وقال البيان إن "المجتمعين رفضوا أعمال التحريض والشغب التي تحصل في بيروت وتعرض أهلها للخطر، مؤكدين على ورفض الفتنة، وأضاف: "في ظل هذه الأحداث، يؤكد نواب بيروت دعمهم الكامل لقرارات الرامية إلى بسط سيادة الدولة، وتعزيز حصرية قرارَي الحرب والسلم بيدها، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، ورفض أي تعرض للحكومة و رئيسها الدكتور ".

ورحت المجتمعون بـ"قرار الحكومة إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح"، مؤكدين "تأييدهم شروع والقوى الأمنية الفوري في تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل داخل العاصمة، بما يضمن فرض الأمن، وحماية المواطنين، ومنع أي مظاهر مسلّحة أو إخلال بالاستقرار".