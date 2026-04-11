18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
لبنان
نواب عن بيروت يرفضون التعرض للحكومة ورئيسها.. ومؤتمر مرتقب الخميس
Lebanon 24
11-04-2026
|
13:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد اجتماع موسّع اليوم ضمّ نواباً عن
بيروت
، أكدوا خلاله رفضهم ا لتعرض للحكومة ورئيسها، معلنين عن عقد مؤتمر "إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح"، يوم الخميس المُقبل.
وفي بيان صدر عقب الاجتماع، دان النواب "الاعتداءات
الإسرائيلية
التي تطال الأراضي
اللبنانية
وحتى العاصمة بيروت، والتي راح ضحيتها مدنيون من أهل بيروت وسكانها"، مؤكدين رفضهم "زج
لبنان
في حرب لا علاقة له بها".
وقال البيان إن "المجتمعين رفضوا أعمال التحريض والشغب التي تحصل في بيروت وتعرض أهلها للخطر، مؤكدين على
الوحدة الوطنية
ورفض الفتنة، وأضاف: "في ظل هذه الأحداث، يؤكد نواب بيروت دعمهم الكامل لقرارات
الحكومة اللبنانية
الرامية إلى بسط سيادة الدولة، وتعزيز حصرية قرارَي الحرب والسلم بيدها، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، ورفض أي تعرض للحكومة و رئيسها الدكتور
نواف سلام
".
ورحت المجتمعون بـ"قرار الحكومة إعلان بيروت مدينة منزوعة السلاح"، مؤكدين "تأييدهم شروع
الجيش اللبناني
والقوى الأمنية الفوري في تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل داخل العاصمة، بما يضمن فرض الأمن، وحماية المواطنين، ومنع أي مظاهر مسلّحة أو إخلال بالاستقرار".
وبناءً عليه، قرر المجتمعون، وفق البيان، عقد مؤتمر يوم الخميس 16/4/2026، تدعى إليه الجهات المنتخبة في بيروت وهيئاتها الاقتصادية والمجتمع المدني البيروتي، لإعلان موقف جامع تجاه الأحداث، ودور الدولة، وتنفيذ قرارات الحكومة حمايةً للعاصمة ومرافقها وأهلها وسكانها".
