تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اتصالات مكثفة لمفتي الجمهورية بالرؤساء والقيادات: الانحراف عن المسار الوطني سيعيد لبنان إلى الفوضى والانهيار

Lebanon 24
11-04-2026 | 23:30
A-
A+
اتصالات مكثفة لمفتي الجمهورية بالرؤساء والقيادات: الانحراف عن المسار الوطني سيعيد لبنان إلى الفوضى والانهيار
اتصالات مكثفة لمفتي الجمهورية بالرؤساء والقيادات: الانحراف عن المسار الوطني سيعيد لبنان إلى الفوضى والانهيار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى.
 
وتم التداول معهم في أخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، وتم التأكيد «على درء الفتنة ووحدة الصف وجمع الكلمة والوعي الكامل والحذر مما يخطط له لتمزيق وحدة المسلمين واللبنانيين، والعمل على حماية الوطن انطلاقا من اتفاق الطائف».
كما أجرى المفتي دريان اتصالا بالرئيس سلام معربا له عن تضامنه ودعمه له «في مواقفه الشجاعة التي تنم عن حس بالمسؤولية الوطنية»، ودان اتهامه بالتخوين الذي يتعرض له كلما اتخذ قرارا وطنيا لمصلحة لبنان واللبنانيين.
وفي بيان، دعا المفتي دريان"إلى نبذ الفتنة في العاصمة بيروت وكل لبنان والمحافظة على السلم الأهلي وتوطيد الوحدة الوطنية وهذه مسؤولية كل اللبنانيين».

وقال: «أي انحراف عن المسار الوطني الجامع سيعيد لبنان إلى دوامة الفوضى وعدم الاستقرار وانهيار الوطن ويخدم العدو الإسرائيلي في ما يسعى اليه، وهذا يتطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية تعزيز الأمن في مدينة العيش الواحد بيروت، والتصدي لأي خلل من هنا أو هناك ولأي دعوات مشبوهة وتحريضية ومعالجة الأمور في المحافظة على كرامة أهل بيروت وسائر اللبنانيين وعيشهم وعلى الأملاك العامة والخاصة».

وأبدى حرصه على مقام رئاسة الحكومة كباقي الرئاسات الرسمية اللبنانية وقال: «التعرض والإساءة إلى رئيس حكومة لبنان القاضي نواف سلام معيب بحق كل اللبنانيين».
وأضاف: «دار الفتوى ترفض التطاول والمس بأي سلطة أو مؤسسة سواء كانت، رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، لأن ذلك يفقد الدولة هيبتها ومكانتها. ونؤيد وندعم كل ما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات والتي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين وينبغي التقيد بها وتنفيذها».
رئيس مجلس النواب نبيه بري

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24