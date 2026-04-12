على رغم ما تسبّبه الحرب من آلام.. "فصح مجيد"

في زمن الجرح النازف بفعل ويلات الحرب ومآسيها، وفي زمن المعاناة الطويلة التي يعيشها اللبنانيون بين الخوف والتعب والانتظار، يأتي هذا العام مثقلًا بالهموم، ومحمولًا على أكتاف المؤمنين بالقيامة الحقيقية، وبالرجاء أكثر من الاحتفال.



هو عيد ، قيامة الحياة من الموت، وبزوغ النور من الظلمة، وانبعاث الرجاء حين يظنّ الجميع أن كل شيء قد انتهى.



يصادف عيد لدى الذين يتبعون التقويم الشرقي هذا العام ولبنان ما زال يرزح تحت ثقل الحرب والأزمات والانهيار، لكن اللبنانيين، الذين مرّوا بتاريخ طويل من الألم والقيامة معًا، يعرفون أن هذا الوطن الذي تعب كثيرًا من الحروب والكوارث، سيقوم بعد كل سقطة.



في هذا العيد، نصلّي من أجل ، ومن أجل الجرحى، ومن أجل ، ومن أجل كل أمّ تبكي، ومن أجل كل بيت تهدّم، ومن أجل وطنٍ يستحق الحياة.



وعلى رجاء أن يحمل فجر القيامة من ألمه، وأن بعد تأتي القيام، يتمنى " " لجميع اللبنانيين فصحًا مجيدًا.

