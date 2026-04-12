غارات جديدة.. استهدافات تطال صور ومناطق جنوبية مختلفة

شنّ العدو ، اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق لاسيما في الجنوب.



وصباحاً، قصف العدو الإسرائيلي دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في مدينة صور، ما أسفر عن وقوع إصابة.



أيضاً، أغار الطيران الحربي مستهدفاً بلدة قلاوي، بينما استهدف أيضاً بلدات الرمادية، دير قانون رأس ، البازورية، بافليه الزرارية، الشعيتية، قبريخا، الحنية، المعلية، فيما تعرضت مدينة أيضاً للقصف.



كذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة مُستهدفاً غرفة زراعية بين الهبارية وشبعا، فيما استهدف أيضاً مناطق الشهابية، القليلة، عيتيت وعريض .

بموازاة ذلك، أفيدَ بأنَّ مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي، عاودت إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة ، كما سُجل أيضاً سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بين المنازل في بلدة القليعة.

وتحدثت المعلومات أيضاً عن أن قوات العدوّ الإسرائيلي، أقدمت ليلاً على تفجير عدد من المنازل في بلدة دبل الحدودية في قضاء بنت .