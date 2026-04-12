|
لبنان
غارات جديدة.. استهدافات تطال صور ومناطق جنوبية مختلفة
Lebanon 24
12-04-2026
|
04:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
شنّ العدو
الإسرائيلي
، اليوم الأحد، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق
اللبنانية
لاسيما في الجنوب.
وصباحاً، قصف العدو الإسرائيلي دراجة نارية قرب ثكنة الجيش في مدينة صور، ما أسفر عن وقوع إصابة.
أيضاً، أغار الطيران الحربي مستهدفاً بلدة قلاوي، بينما استهدف أيضاً بلدات الرمادية، دير قانون رأس
العين
، البازورية، بافليه الزرارية، الشعيتية، قبريخا، الحنية، المعلية، فيما تعرضت مدينة
بنت جبيل
أيضاً للقصف.
كذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة مُستهدفاً غرفة زراعية بين الهبارية وشبعا، فيما استهدف أيضاً مناطق الشهابية، القليلة، عيتيت وعريض
مرجعيون
.
بموازاة ذلك، أفيدَ بأنَّ مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي، عاودت إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه بلدة
الخيام
، كما سُجل أيضاً سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بين المنازل في بلدة القليعة.
وتحدثت المعلومات أيضاً عن أن قوات العدوّ الإسرائيلي، أقدمت ليلاً على تفجير عدد من المنازل في بلدة دبل الحدودية في قضاء بنت
جبيل
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التصعيد متواصل...غارات إسرائيلية عنيفة تطال الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت
التصعيد متواصل...غارات إسرائيلية عنيفة تطال الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت
الإسرائيلي
يوم الأحد
اللبنانية
بنت جبيل
إسرائيل
مرجعيون
الخيام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
أيضاً في لبنان
07:00 | 2026-04-12
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
06:57 | 2026-04-12
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
06:53 | 2026-04-12
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
06:48 | 2026-04-12
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:46 | 2026-04-12
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
06:45 | 2026-04-12
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
