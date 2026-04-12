"الفاو" في لبنان تعزي بالشهداء: نؤكد استمرارنا بدعم القطاع الزراعي

تقدّمت للأمم المتحدة (الفاو) في ، في بيان، بأحرّ التعازي إلى والشعب اللبناني، على خلفية الضحايا الذين سقطوا نتيجة الأعمال العدائية الأخيرة.







وأعربت ممثلة المنظمة في لبنان نورة أورابح حداد، في رسالة رسمية موجّهة إلى الدكتور هاني، عن "بالغ التأثر وعميق الحزن" إزاء الخسائر البشرية، معتبرة أن "هذه الفاجعة تمسّ لبنان بأسره وتترك أثراً عميقاً في وجدان أبنائه".







وتمنّت أن "يتغمد الله الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل"، مؤكدة الدعاء بأن "يحفظ الله لبنان وينعم عليه بالأمن والسلام".







وفي سياق متصل، شددت على "متانة الشراكة القائمة بين والزراعة ووزارة الزراعة "، مجددة المنظمة بمواصلة دعمها للدولة اللبنانية وشعبها، لا سيما في تعزيز الأمن الغذائي.







وأكدت أن "المنظمة ستستمر في تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي في لبنان، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الغذائي، بما يواكب التحديات الراهنة التي يمر بها البلد".







واختُتمت الرسالة بالتأكيد على "الاستعداد الدائم للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحساسة"، معربة عن فائق الاحترام والتقدير.

Advertisement