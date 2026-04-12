لبنان

بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟

12-04-2026 | 07:00
ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن فشل المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى حل، أثار تساؤلات بشأن مسار المفاوضات المزمع عقدها بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لوقف إطلاق النار. 
 
وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "يمكننا التأكيد أنه سيتم استضافة اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين لبنان وإسرائيل".

وشدد المسؤول الأميركي على أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران فشلت في التوصل إلى حل لإنهاء الحرب، بعد نحو 21 ساعة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال فانس: "لم نتمكن ببساطة من الوصول إلى وضع تكون فيه إيران مستعدة لقبول شروطنا. أعتقد أننا كنا مرنين للغاية".

وأضاف أن الفريق الأميركي كان "متعاونا إلى حد كبير" مع الإيرانيين، وعمل وفق توجيهات الرئيس دونالد ترامب بـ"المجيء إلى هنا بحسن نية وبذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق".

وامتدت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، مع شروع الجانبين في الخوض في تفاصيل تقنية، في إطار أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين قيادات البلدين منذ عقود.

وبدا أن المفاوضات، التي قادها فانس من الجانب الأميركي، إيجابية إلى حد كبير، لكنها شهدت "تقلبات في المزاج"، وفقا لمسؤول باكستاني مطلع على سيرها، تحدث لصحيفة "واشنطن بوست".

وأوضح المسؤول الباكستاني أن المحادثات انتقلت إلى المستوى الفني بعد أول استراحة ليلية، في إشارة إلى إحراز تقدم في المرحلة الأولية، غير أن الجانبين واجها صعوبات في تضييق فجوة الخلافات بشأن مستقبل مضيق هرمز، ومطالبة طهران بأن تفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة.

وانتقد ترامب طهران مرارا بسبب المضيق، قائلا في منشور على وسائل التواصل: "بدأنا الآن عملية تطهير مضيق هرمز لصالح دول العالم".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء عمليات إزالة الألغام، حيث عبرت سفينتان حربيتان أميركيتان المضيق ضمن مهمة أوسع لضمان خلوه من الألغام.
مواضيع ذات صلة
هل سيؤدي الصراع في لبنان إلى انهيار وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلام إسرائيلي: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشارك في الجولة المقبلة من المفاوضات بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: ندعو لعدم استباق نتائج المفاوضات النووية بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول أميركي: تقدم في الساعات الماضية بالمفاوضات بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 20:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-04-12
Lebanon24
12:55 | 2026-04-12
Lebanon24
12:38 | 2026-04-12
Lebanon24
12:24 | 2026-04-12
Lebanon24
11:41 | 2026-04-12
Lebanon24
11:29 | 2026-04-12
