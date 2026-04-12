بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟

ذكر موقع " عربية" أن فشل المحادثات المباشرة بين وإيران في التوصل إلى حل، أثار تساؤلات بشأن مسار المفاوضات المزمع عقدها بين وإسرائيل في لوقف إطلاق النار.

وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "يمكننا التأكيد أنه سيتم استضافة اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بين لبنان وإسرائيل".وشدد المسؤول الأميركي على أن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان منفصلة عن المحادثات التي استضافتها إسلام آباد بين واشنطن وطهران.وفي وقت سابق من الأحد، أعلن الأميركي جيه دي فانس أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران فشلت في التوصل إلى حل لإنهاء الحرب، بعد نحو 21 ساعة من المفاوضات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وقال فانس: "لم نتمكن ببساطة من الوصول إلى وضع تكون فيه مستعدة لقبول شروطنا. أعتقد أننا كنا مرنين للغاية".وأضاف أن الفريق الأميركي كان "متعاونا إلى حد كبير" مع الإيرانيين، وعمل وفق توجيهات بـ"المجيء إلى هنا بحسن نية وبذل أقصى جهد للتوصل إلى اتفاق".وامتدت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، مع شروع الجانبين في الخوض في تفاصيل تقنية، في إطار أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين قيادات البلدين منذ عقود.وبدا أن المفاوضات، التي قادها فانس من الجانب الأميركي، إيجابية إلى حد كبير، لكنها شهدت "تقلبات في المزاج"، وفقا لمسؤول باكستاني مطلع على سيرها، تحدث لصحيفة "واشنطن بوست".وأوضح المسؤول الباكستاني أن المحادثات انتقلت إلى المستوى الفني بعد أول استراحة ليلية، في إشارة إلى إحراز تقدم في المرحلة الأولية، غير أن الجانبين واجها صعوبات في تضييق فجوة الخلافات بشأن مستقبل مضيق هرمز، ومطالبة بأن تفرج الولايات المتحدة عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة.وانتقد طهران مرارا بسبب المضيق، قائلا في منشور على وسائل التواصل: "بدأنا الآن عملية تطهير مضيق هرمز لصالح دول العالم".وأعلنت القيادة المركزية الأميركية بدء عمليات إزالة الألغام، حيث عبرت سفينتان حربيتان أميركيتان المضيق ضمن مهمة أوسع لضمان خلوه من الألغام.