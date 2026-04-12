صليبا عزت عائلات شهداء أمن الدولة: تسليح الجيش والقوى الأمنية أولوية وطنية عاجلة

تقدّمت النائبة بالتعازي من عائلات الـ13 الذين سقطوا في استهداف مركز لأمن الدولة اللبناني في . وقالت في بيان: "استهداف هو تصعيد خطير يكشف أن هذا العدوان بلا سقف، ولا يقيم أي اعتبار لحياة الإنسان أو لسيادة ".







أضافت: " تسليح وتدريب الجيش والقوى الأمنية لم يعد مطلبًا، بل أولوية وطنية عاجلة. وعلى أن يتحمّل مسؤوليته في دعم هذا المسار لضمان الأمن والاستقرار".







وختمت : "لا يمكن ترك مؤسساتنا الأمنية معلّقة بين عدو لا يعرف ، وقوى إقليمية تسعى لفرض وصايتها".

