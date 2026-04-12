المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: فرقنا مستمرّة في تشغيل معمل عبد العال

تُعلن عن نجاة فريق من العاملين لديها في لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك إثر إصابة غير مباشرة لسيارتهم جراء الغارة التي استهدفت منطقة مشغرة في .





وتؤكد المصلحة الوطنية لنهر استمرار فرقها الفنية والإدارية في تشغيل معمل وكافة منظومة إنتاج الطاقة الكهرومائية، بما يضمن استمرارية التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات البلدات المستفيدة من هذه المعامل، فضلًا عن المساهمة في تعزيز استقرار الشبكة العامة.



كما تشدد المصلحة على أن استمرار هذا المرفق الحيوي في أداء دوره، رغم التحديات الأمنية، هو جزء من واجبها الوطني في الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، وتدعو إلى تحييد المنشآت الحيوية والعاملين فيها عن أي مخاطر تهدد سلامتهم وسلامة المرافق العامة.

