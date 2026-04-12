مفتي طرابلس عرض مع أهالي بدبهون- الكورة تداعيات قرار منح شركة الترابة ترخيصا بمتابعة الجرف

استقبل مفتي والشمال امام، في طرابلس، وفداً من أهالي قرية بدبهون بالكورة، واستمع إلى شكاويهم ومخاوفهم من تداعيات القرار رقم ١٦ الصادر عن في ٩/٤/٢٠٢٦، والذي يجيز لشركة السبع متابعة اعمال الجرف وتأثيره الكبير والخطير على قريتهم، وفق الوثائق والمعطيات التي بحوزتهم.







وكان قد تلقى المفتي امام تقريراً من في الدار يبين الثغرات القانونية للقرار الحكومي ويؤكد مخاوف الأهالي المحقة والجدية، والتي ترقى إلى حد تهديد وجودهم في قريتهم.







وقد وعد امام الوفد بمتابعة هذا الموضوع المتعلق بوضعية قرية بكاملها وأهلها.







كما استقبل المفتي امام وفداً من عمال شركة الترابة، واستمع إلى ما لديهم في هذا الإطار.

