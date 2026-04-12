ممثل الرئيس الفلسطيني في لبنان والسفير الأسعد يعقدان اجتماعًا طارئا لبحث أوضاع المخيمات

عقد ممثل الرئيس الفلسطيني في السيد ، والسفير الفلسطيني في لبنان الأسعد، اليوم، اجتماعًا طارئًا في مع أمناء سر اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات ، خُصّص لمتابعة الأوضاع الإنسانية والميدانية، ولا سيما في مخيمات منطقة صور.







وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع المخيمات في ظل التحديات الأمنية والضغوط المعيشية المتزايدة، حيث تم التأكيد على "ضرورة تعزيز الاستجابة الطارئة بما يدعم صمود أبناء شعبنا". كما ناقش المجتمعون أبرز الاحتياجات ذات الأولوية، وفي مقدّمها تأمين المواد الأساسية، ودعم الجوانب الصحية والخدماتية، وتعزيز آليات العمل الميداني.







وأكد المجتمعون "أهمية التنسيق والعمل المشترك ضمن إطار وطني موحّد، ورفع مستوى الجهوزية لمواكبة أي تطورات محتملة، مع التشديد على اعتماد أعلى معايير الشفافية في إدارة وتوزيع المساعدات، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها ويحفظ كرامة أبناء شعبنا".

Advertisement