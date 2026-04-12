عمليات جديدة لـحزب الله... ماذا استهدف؟

أعلن "حزب الله
" في بيانات جديدة، أنّه استهدف:
- تجمّعا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة القوزح
بقذائف المدفعيّة.
- قاعدة فيلون جنوب مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخيّة.
- بنى تحتيّة إسرائيلية في مستوطنة كرميئيل بصليةٍ صاروخيّة.
- مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت وأفيفيم ويرؤون بصلياتٍ صاروخيّة.
- تجمّعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيليّ في بلدات: دبل، رشاف، بيت ليف
، القوزح، والبياضة بصلياتٍ صاروخيّة.
- مستوطنتي شلومي ويرؤون بصلياتٍ صاروخيّة.
- تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيليّ في منطقة العقبة في بلدة عين إبل
بصلياتٍ صاروخيّة على دفعات.
- تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيليّ في تلّة شمران وعند الأطراف الشرقيّة لمدينة بنت جبيل
بصلياتٍ صاروخيّة.