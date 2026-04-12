بالصورة.. الجيش يضبط مليون حبة كبتاغون

ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، نفّذت دورية من عملية دهم في منطقة بر الياس – ، وضبطت حوالي مليون حبة كبتاغون و47 كلغ من حشيشة الكيف.سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.