تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
12-04-2026 | 14:15
A-
A+
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط آبل وغوغل يثير القلق
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سُجّل خلال الساعات الماضية غياب أسماء عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان عن تطبيقات الخرائط التابعة لكل من Apple وGoogle، ما أثار قلقاً واسعاً وتساؤلات حول خلفيات هذا الاختفاء، في ظل الحرب الدائرة على الحدود الجنوبية.

وتكمن خطورة هذا الأمر في أن تغييب أسماء المناطق في جبهة تشهد مواجهات عسكرية، قد يُفسَّر على أنه مساس بتمثيل هذه القرى على الخرائط الدولية، أو تمهيد بصري يطرح تساؤلات حول كيفية تثبيت هذه الجغرافيا رقمياً في ظل التطورات الميدانية.

كما يخشى متابعون من أن يؤدي غياب الأسماء إلى خلق انطباع لدى المستخدمين بأن هذه المناطق غير محددة أو غير مُعرّفة بوضوح، ما يفتح الباب أمام تأويلات مرتبطة بمصيرها، خصوصاً في سياق النزاع القائم.

وبحسب ما يظهر على تطبيقي Apple Maps وGoogle Maps، تبدو مناطق واسعة بين صور والحدود الجنوبية خالية من التسميات، في وقت تستمر فيه أسماء المناطق بالظهور بشكل طبيعي في جهات مقابلة، ما يعزّز التساؤلات حول أسباب هذا التفاوت.

في المقابل، تشير تفسيرات تقنية إلى أن هذا النوع من المشاكل قد يرتبط بعدة عوامل، منها:
تحديثات غير مكتملة في قواعد البيانات
اختلاف مستوى التفاصيل بحسب درجة التكبير
خلل مؤقت في عرض الأسماء
تفاوت مصادر البيانات بين منطقة وأخرى

حتى الآن، لم يصدر أي توضيح رسمي من الشركتين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتفسير هذا الخلل، وتحديد ما إذا كان تقنياً أم يعكس إشكالية أوسع في تمثيل الجغرافيا اللبنانية على الخرائط الرقمية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

جنوب لبنان

اللبنانية

فيات

دمين

زايد

غوغل

كالي

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24