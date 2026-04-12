أبو فاعور: لأجندة تفاوض وطنية تبدأ بوقف النار وتُكرّس هذه الثوابت

أكد عضو "اللقاء " النائب وائل أبو فاعور أن "الرئيس مستمر في سعيه لصون السلم الأهلي"، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدتها الأيام الماضية تؤكد أهمية الجولة التي قام بها رئيس النائب تيمور مختلف المرجعيات والقوى السياسية، كما تثبت صحة المخاوف التي عبّر عنها الحزب حيال الاستقرار الداخلي. وشدد على أن الحزب سيواصل جهوده لضمان هذا الاستقرار.



وفي ما يتعلق بملف التفاوض، قال أبو فاعور: "لا بد من أجندة تفاوض وطنية، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية تطرح المطالب الوطنية الجامعة، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتحرير الأرض والأسرى، وعودة أبناء الجنوب إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وصولًا إلى ترسيم الحدود وتحميل مسؤولية جرائمه بحق اللبنانيين، واعتماد الهدنة". واعتبر أن "الثقة كاملة بفخامة رئيس الجمهورية وبالحكومة ورئيسها في الحفاظ على هذه الثوابت".



وجاء كلام أبو فاعور خلال لقاء حزبي عُقد في مركز كمال الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية الجنوبي في الحزب التقدمي عارف أبو منصور، إلى جانب أعضاء الوكالة والمعتمدين ومديري الفروع

