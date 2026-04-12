أبو فاعور: لأجندة تفاوض وطنية تبدأ بوقف النار وتُكرّس هذه الثوابت

12-04-2026 | 15:12
أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الرئيس وليد جنبلاط مستمر في سعيه لصون السلم الأهلي"، مشيرًا إلى أن التطورات التي شهدتها الأيام الماضية تؤكد أهمية الجولة التي قام بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط على مختلف المرجعيات والقوى السياسية، كما تثبت صحة المخاوف التي عبّر عنها الحزب حيال الاستقرار الداخلي. وشدد على أن الحزب سيواصل جهوده لضمان هذا الاستقرار.

وفي ما يتعلق بملف التفاوض، قال أبو فاعور: "لا بد من أجندة تفاوض وطنية، بناء على مبادرة رئيس الجمهورية تطرح المطالب الوطنية الجامعة، تبدأ بوقف إطلاق النار، وتحرير الأرض والأسرى، وعودة أبناء الجنوب إلى قراهم، وإعادة الإعمار، وصولًا إلى ترسيم الحدود وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه بحق اللبنانيين، واعتماد الهدنة". واعتبر أن "الثقة كاملة بفخامة رئيس الجمهورية وبالحكومة ورئيسها في الحفاظ على هذه الثوابت".

وجاء كلام أبو فاعور خلال لقاء حزبي عُقد في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، بحضور وكيل داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي عارف أبو منصور، إلى جانب أعضاء الوكالة والمعتمدين ومديري الفروع
Advertisement
