20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
9
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
قلق من مخاطر التفلت الأمني وتحركات بيروت تُصيب النازحين في الشمال والبقاع
Lebanon 24
12-04-2026
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتفاعل تداعيات التحركات الأخيرة في
بيروت
على نحو متسارع، متخطّية حدود العاصمة لتترك بصماتها على أكثر من منطقة، ولا سيما في
الشمال
والبقاع، حيث سُجّلت في الساعات الماضية مؤشرات مقلقة على انتقال التوتر إلى بيئات هشّة أصلاً بفعل ضغط النزوح والأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، حذّرت مصادر أمنية من أنّ الشعارات التي رُفعت خلال التحركات في بيروت، والتي اتخذ بعضها طابعاً طائفياً، بدأت تنعكس مباشرة على حركة الشارع في
طرابلس
وعدد من مناطق الشمال، إضافة إلى البقاعين
الغربي
والأوسط.
وأشارت إلى رصد تحركات وتجمعات في طرابلس ومناطق أخرى، ترافقت مع شعارات تحت عناوين "حماية موقع رئاسة الحكومة" أو "حماية طائفة معينة"، ما ينذر بتوسّع دائرة التوتر خارج الإطار الجغرافي والسياسي الذي انطلقت منه.
وكشفت المصادر عن تسجيل دعوات عبر وسائل مختلفة للتوجه نحو مراكز النزوح، في خطوة اعتُبرت بالغة الحساسية، نظراً لما قد تحمله من مخاطر احتكاك مباشر بين مجموعات مختلفة في بيئات تعاني أصلاً من هشاشة اجتماعية وضغط معيشي حاد.
وفي موازاة ذلك، أكدت أنّ اتصالات مكثفة أُجريت مع فعاليات بلدية واجتماعية وسياسية في المناطق المعنية، بهدف احتواء أي اندفاعة في الشارع وضبط التحركات قبل خروجها عن السيطرة. ولفتت إلى أن هذه التحركات تفرض ضغوطاً أمنية واجتماعية إضافية، كان من المفترض أن تتجه إلى أولويات أكثر إلحاحاً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ورغم تأكيد جهوزية
الأجهزة الأمنية
والرسمية للتدخل السريع وضبط أي خلل، إلا أن المصادر لم تُخفِ قلقها من مخاطر التفلت الأمني وتنامي الإشكالات المتنقلة، معتبرة أن استمرار هذا المسار من شأنه أن يُرهق القوى الأمنية ويزيد من احتمالات توسّع التوتر، بما قد يصعّب احتواؤه لاحقاً من دون أكلاف مرتفعة على المستويين الأمني والاجتماعي( النهار)
مواضيع ذات صلة
وحدة ادارة مخاطر الكوارث: أكثر من 134 ألف نازح وأكثر من الف شهيد
Lebanon 24
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
وحدة ادارة مخاطر الكوارث: أكثر من 134 ألف نازح وأكثر من الف شهيد
13/04/2026 10:46:32
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مخاطر الكوارث": 138744 نازحا في مراكز الإيواء و1530 شهيدا و4812 جريحا
Lebanon 24
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
إدارة مخاطر الكوارث": 138744 نازحا في مراكز الإيواء و1530 شهيدا و4812 جريحا
13/04/2026 10:46:32
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مخاطر الكوارث: 136201 نازح في مراكز الإيواء و1268 شهيدا و3750 جريحا
Lebanon 24
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
إدارة مخاطر الكوارث: 136201 نازح في مراكز الإيواء و1268 شهيدا و3750 جريحا
13/04/2026 10:46:32
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
التقرير اليومي لوحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1238 شهيدا و136147 نازحا
Lebanon 24
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
التقرير اليومي لوحدة ادارة مخاطر الكوارث: 1238 شهيدا و136147 نازحا
13/04/2026 10:46:32
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
غارة استهدفت بستانا في الجنوب.. سقوط شهيدين وجرحى
03:41 | 2026-04-13
Lebanon 24
غارة استهدفت بستانا في الجنوب.. سقوط شهيدين وجرحى
03:41 | 2026-04-13
13/04/2026 03:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق لـ"حزب الله"
03:06 | 2026-04-13
Lebanon 24
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق لـ"حزب الله"
03:06 | 2026-04-13
13/04/2026 03:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: الفتنة تبدأ بالسلاح وبخطاب التحريض
03:00 | 2026-04-13
Lebanon 24
باسيل: الفتنة تبدأ بالسلاح وبخطاب التحريض
03:00 | 2026-04-13
13/04/2026 03:00:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية ايطاليا في بيروت اليوم
Lebanon 24
وزير خارجية ايطاليا في بيروت اليوم
02:32 | 2026-04-13
13/04/2026 02:32:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب تحت النار ومعارك في بنت جبيل.. تصعيد ميداني يسبق مفاوضات واشنطن
02:30 | 2026-04-13
Lebanon 24
الجنوب تحت النار ومعارك في بنت جبيل.. تصعيد ميداني يسبق مفاوضات واشنطن
02:30 | 2026-04-13
13/04/2026 02:30:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
12/04/2026 09:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
03:41 | 2026-04-13
غارة استهدفت بستانا في الجنوب.. سقوط شهيدين وجرحى
03:06 | 2026-04-13
بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير نفق لـ"حزب الله"
03:00 | 2026-04-13
باسيل: الفتنة تبدأ بالسلاح وبخطاب التحريض
02:32 | 2026-04-13
وزير خارجية ايطاليا في بيروت اليوم
02:30 | 2026-04-13
الجنوب تحت النار ومعارك في بنت جبيل.. تصعيد ميداني يسبق مفاوضات واشنطن
02:30 | 2026-04-13
تحت القصف والاستهداف.. مسعفو لبنان في مواجهة الموت لإنقاذ الأرواح
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 10:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
