تحت القصف والاستهداف.. مسعفو لبنان في مواجهة الموت لإنقاذ الأرواح

خوفٌ ورعبٌ يخيّمان على قلوب المواطنين مع استمرار الحرب التي تضرب . أيامٌ ثقيلة يعيشها الناس تحت وطأة القصف العنيف، حيث تطال المدنيين من أطفال ونساء وكبار في السن، في مشهدٍ يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.ومع استهداف المنازل والمباني، يسقط ويُصاب آخرون، فيما يبقى بعضهم عالقًا تحت الأنقاض لساعات طويلة، ويواجه آخرون إعاقات دائمة وخسائر قاسية. وبين غارةٍ وأخرى، يتوجّه المسعفون إلى مواقع الاستهداف متحدّين الخطر، يعملون تحت القصف، وغالبًا ما يكونون هم أنفسهم في مرمى النيران، .وآخر هذه الحوادث، الاستهداف الذي طال يوم أمس، موقعًا على طريق بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل، حيث تعرّضت فرق الصليب الأحمر اللبناني لاستهداف مباشر من مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد المسعف حسن بدوي وإصابة مسعف آخر بجروح.ورغم المخاطر، يندفع هؤلاء لإنقاذ الجرحى وانتشال العالقين، حاملين أرواحهم على أكفّهم في مواجهة واقعٍ لا يرحم. فكيف تبدو أصعب اللحظات التي يعيشها المسعفون؟ وما أبرز المخاطر التي يواجهونها خلال هذه الحرب؟في هذا الإطار، يصف مفوض الدفاع المدني المركزي في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، القائد ربيع عيسى، لـ" " واقع عمل المسعفين اليوم بـ"التضحية الميدانية القصوى"، في ظل ظروف أمنية بالغة الخطورة، حيث يواجهون استهدافات مباشرة وممنهجة أدّت إلى سقوط عشرات والجرحى في صفوفهم.ويشير إلى أنّ من أصعب اللحظات التي يمر بها المسعف أثناء انتشال الجرحى من تحت الركام، تلك التي تفرض عليه اتخاذ قرارات فورية ومؤلمة بشأن من يجب إسعافه أولًا استنادًا إلى فرص النجاة. ويقول: "عندما يصل المسعف إلى موقع دمار كبير ويجد عددًا من الجرحى تحت الأنقاض، يضطر لاتخاذ قرار سريع يترك أثرًا نفسيًا عميقًا".ويضيف أنّ من أقسى المشاهد أيضًا سماع أنين أو استغاثة جريح عالق تحت أطنان من الإسمنت، في ظل غياب الآليات الثقيلة اللازمة لإنقاذه، ما يولّد شعورًا بالعجز أمام الوقت الذي ينفد.أما على مستوى المخاطر، فيوضح عيسى أنّ المسعفين في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية والدفاع المدني في لبنان يواجهون تهديدات مركّبة تتجاوز طبيعة العمل الإنساني التقليدي، لتلامس حدود "المهام الاستشهادية" في سبيل إنقاذ الأرواح. وتشمل هذه المخاطر سياسة "الغارة المزدوجة"، والاستهداف المباشر للآليات والمراكز، والألغام والذخائر غير المنفجرة، والانهيارات المفاجئة، والتعرّض للأدخنة والغازات الناتجة عن الصواريخ الحديثة والفوسفور الأبيض، إضافة إلى العزل الميداني الناتج عن الحصار داخل مناطق تتعرض لحزام ناري.وفي ما يتعلق بصعوبة الوصول إلى المصابين، يلفت إلى أنّ هذه المهمة تحوّلت في العديد من القرى الحدودية وخطوط المواجهة إلى "شبه مستحيلة"، نتيجة عوائق تقنية وأمنية، أبرزها سياسة "الأرض المحروقة"، وعزل البلدات، والتهديد المباشر للمسعفين، وكثافة الركام مع غياب الآليات الثقيلة، إلى جانب الطيران المسيّر وانقطاع الاتصالات.ويؤكد أنّ هذا الواقع يترك آثارًا نفسية عميقة ومعقّدة على المسعفين، تتجاوز الإرهاق الجسدي إلى ما يُعرف بـ"صدمات ما بعد الكارثة"، لا سيما مع الاستهداف المباشر لزملائهم. ورغم ذلك، يستعيد المسعفون توازنهم من خلال التكافل المعنوي والإيمان بواجبهم الإنساني، إلى جانب إخضاعهم لدعم نفسي متخصص بات ضرورة ملحّة لاستمرارهم في الميدان.