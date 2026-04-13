باسيل: الفتنة تبدأ بالسلاح وبخطاب التحريض

اعتبر رئيس في منشور عبر "اكس" أنّ الفتنة تبدأ بالسلاح، وبخطاب التحريض، والكراهية والشائعات. في هذه اللحظة الصعبة، كل خطاب تقسيمي يفجّر حربا في الداخل. أخطر من العدوان، هو انقسامنا الداخلي بمواجهته. تذكروا: في الجميع خاسر".وقال:" 13 نيسان 1975 جريمة دمّرت . لا تدعوها تتكرر".