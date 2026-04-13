افرام في ذكرى 13 نيسان: لنلتقط الإشارات قبل أن يدفع لبنان الثمن مجددًا

كتب رئيس ل " الانسان" النائب عبر حسابه على منصة "اكس": "في ذكرى 13 نيسان، سجّل التاريخ بداية الحرب المشؤومة، لكن الحقيقة أنها بدأت قبل ذلك بكثير. بدأت يوم بدأنا نؤجّر سيادتنا للخارج، ويوم استخدم بعض اللبنانيين الخارج في ملفاتهم الداخلية وحساباتهم السياسية الضيقة. إن شاء الله نلتقط الإشارات في وقتها، قبل أن يدفع الثمن مرة جديدة".