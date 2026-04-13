تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مكتب راعويّة الشبيبة البطريركيّ: وُلدنا لنشهد للسلام ونبنيه

Lebanon 24
13-04-2026 | 05:24
A-
A+
مكتب راعويّة الشبيبة البطريركيّ: وُلدنا لنشهد للسلام ونبنيه
مكتب راعويّة الشبيبة البطريركيّ: وُلدنا لنشهد للسلام ونبنيه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ظّم مكتب راعويّة الشبيبة البطريركيّ، في وقفةٍ روحيّةٍ ووطنيّةٍ استثنائيّة، في كنيسة الصرح البطريركيّ في بكركي برعاية وحضور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،  لقاء الصلاة الثاني بعنوان "ارفعوا أشرعة السلام"، استجابةً لنداء البابا لاوون الرابع عشر للصلاة من أجل السلام في العالم. هذا اللقاء، الذي جاء ضمن سلسلة "ارفعوا أشرعة القيامة"، تحوّل إلى جسرٍ روحيّ عابرٍ للمسافات من خلال بثٍّ رقميّ حيٍّ، ربط بين ثبات الصرح البطريركيّ وصمود أهلنا وشبيبتنا في الجنوب اللبنانيّ، مؤكدًا تلاحم القلوب ووحدة الرجاء في مواجهة التحديات الراهنة.



وبحسب بيان لمكتب الراعويّة، استُهلّ اللقاء بصلواتٍ وتأمُّلاتٍ أرسَت جوًّا من الخشوع والسكينة، رُفعت فيها التسابيح للابن، الربّ يسوع المسيح، الذي زار أرض الجنوب وأقام أولى آياته في قانا، حيثُ تضرّع الحاضرون لتكون هذه الصلاة بلسمًا يشفي جراح النزوح ويبُثّ السكينة في النفوس القلقة. وأمام المذبح، أعلنت الشبيبة وكلّ المشاركين بلسانٍ واحد: "نعم يا ربّ نحن نحبّك، وبهذا الحبّ نرفع أشرعة السلام التي لا تنكسر".



وبعد القراءة الروحيّة من إنجيل يوحنا (20: 19-21)، توقَّف البطريرك الراعي عند قول الربّ يسوع لتلاميذه: "سلامٌ لكم! كما أرسلني الآب أُرسلُكُم أنا"، مؤكدًا في كلمته الأبويّة أنّ "المسيح هو سلامنا، وأنّ هذا السلام هو عطيّةٌ إلهيّة".



وأضاف: "نحن نؤمن بأنّ رسالتنا ومعنى وجودنا يكمنان في نشر ثقافة السلام بوجه الحقد والكراهية والحرب. فنحن كمسيحيين عامّةً وكموارنة خاصّةً ولدنا في هذا الشرق مع كلّ مكوّناته، ونريد أن نحيا معًا بسلام"، مشيرا إلى أنّ "الإنسان مُقدّسٌ وحياته عطيّة من الله لا يملكها أحدٌ سواه، وأنّ أيّ تعدٍّ عليه هو تعدٍّ على الخالق"، داعيًا "للصلاة من أجل راحة نفوس الشهداء وبلسمة جراح المصابين وتعزية قلوب المحزونين، ومن أجل نجاح المساعي ليعمّ السلام في لبنان الذي حمل جلجلةً كبيرة". 



وشدّد الراعي على أنّ "السلام ممكنٌ وحقيقيّ حين نتوكّل على يسوع المسيح".



وختمً: "نحنُ وُلدنا لنعيش بسلامٍ ونشهد للسلام ونبني السلام، فهذا هو همّنا الأول والأخير كفعل إيمانٍ يوميّ".



وبلغ اللقاء ذروته الوجدانيّة بتكاتف الشبيبة مع صلاة النوايا، حيثُ قدّموا من قلب رعايا الحدود ما أسموه بـ "إنجيل وجعنا اليوميّ". ومع كلّ نيّة، أضاؤوا "شمعة السلام" عن كلّ بلدةٍ من بلداتنا الجنوبيّة المشاركة (علما الشعب، القوزح، رميش، دبل، عين إبل، العدوسية، الحجّة، صربا، القليعة، مرجعيون، كوكبا، الكفور، كفَروه، صور)، وذلك على وقع ألحانٍ سماويّةٍ رفعتها الجوقة، محولةً أنين المعاناة إلى ترنيمة رجاء.



وقبل بركة البطريرك الختاميّة، أضاء النائب البطريركيّ المطران أنطوان عوكر شمعة السلام نيابةً عن الراعي، علامةً لرجاءٍ لا ينطفئ، ووعدًا بأن "تظلّ بكركي ملجأ أمانٍ لأبنائها وشبيبتها، وصوت تضامنٍ يتبنّى إنجيل وجع أهلنا في الجنوب ويحوّل قلقهم إلى صمودٍ وإيمان".



القصيفي



واختتم الأمين العام لمكتب راعويّة الشبيبة، الياس القصيفي، اللقاء بكلمة شكرٍ ووفاءٍ، وصف فيها أبناء الجنوب بالأرز المُتجذّر في الأرض مهما اشتدّت العواصف، يحرسونها ويحرسون التاريخ والحدود بإيمانهم، مؤكدًا أنّ "الصلاة هي فعلُ صمودٍ حقيقيّ يكسر العزلة"، منوها بدور مكتب راعويّة الشبيبة الذي "كان وسيبقى مرساة أمانٍ وسط الأمواج، يرسو بالشبيبة على شاطئ يسوع ليطمئن قلوبهم"، موجّهًا تحيّة إكبارٍ لكلّ مَن يسهر على كرامة الإنسان في القرى الحدوديّة من كهنةٍ ورؤساء بلديات ومخاتير.



كما خصّ بالشكر البطريرك الراعي على احتضانه الدائم، راعي أبرشيّة صور المطران شربل عبدالله، والمطران الياس نصار "ابن صربا الجنوبيّة"، مثمّنًا جهود الفريق المُنظِّم من راهبات وكهنة وشبيبة، وبخاصّةٍ الخوري جورج يرق المشرف على المكتب ومرشده. وتوجّه بالشكر لجميع الجماعات الكنسيّة والحركات الرسوليّة المشاركة، وبخاصّةٍ للآباء فادي تابت، فريد صعب، وكاميليو مخايل على كلّ جهود التنسيق من بكركي.



واستذكر بوجدانٍ عميق المونسنيور الراحل "أبونا توفيق بو هدير"، مؤسس المكتب والحاضر دائمًا بشفاعته من السماء، مجدّدًا شكره العميق لأبناء الجنوب الذين لبّوا النداء رغم كل التحديات.



وختم: "وحدتنا بالصلاة هي مصدر قوّتنا، فيها منواجه الشرّ بالإيمان.. ومنسلّم دفّة حياتنا للربّ لي بيقودنا لميناء الخلاص. ومع الرَّبّ، بيبقى الرجاء حيّ ما بيموت. المسيح قام... حقًا قام".

المكتب الإعلامي لسلام: إخلاء أبنية متصدعة وتأمين مراكز إيواء موقتة
lebanon 24
Lebanon24
وكالة "فارس" عن مصادر مقرّبة من مكتب خامنئي: استشهاد ابنة خامنئي وصهره وحفيدته وزوجة ابنه
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وصول شعلة النور المقدّس إلى دير سيّدة البلمند البطريركيّ حيث كان في استقبالها حشد من المؤمنين
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على بلدة معروب استهدفت مبنى "القرض الحسن" وغارة ثانية استهدفت مبنى الجمعية في بلدة مشغرة
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 14:27:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:17 | 2026-04-13
Lebanon24
07:14 | 2026-04-13
Lebanon24
07:12 | 2026-04-13
Lebanon24
07:06 | 2026-04-13
Lebanon24
07:02 | 2026-04-13
Lebanon24
06:57 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24