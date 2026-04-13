أبي رميا في ذكرى 13 نيسان: الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة

نشر النائب فيديو عبر حسابه الخاص على ، استعاد فيه ذكرى الثالث عشر من نيسان، لمباراة التي نظّمها كرئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، بمشاركة نواب من مختلف الانتماءات السياسية والطوائف في الثالث عشر من نيسان 2010، واستُهلّت بالنشيد الوطني اللبناني الجامع.







وكتب: "هذا الفيديو يذكّرنا أن الوحدة ليست خيارًا بل ضرورة. وقتها كان الهدف من التشديد على الوحدة ونبذ التفرقة لتتحول ذكرى 13 نيسان من ذكرى حرب ومأساة ومعاناة إلى ذكرى جامعة. اليوم وبعد 16 سنة، في هذه المرحلة الصعبة، التضامن وحده يجمعنا، فلبنان لا يُبنى إلا بالتعاون والتضامن، والوحدة تبقى الطريق الوحيد لحماية وطننا."



