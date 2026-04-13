توقيف مطلوب خطير... محكوم عليه بالسجن 15 عاماً

صدر عن البيان التالي:

بتاريخ 11-4-2026، تمكّنت دورية من الإقليمي في لأمن الدولة من توقيف المدعو (ع. ح. ح)، المطلوب بجرم الاتجار بالمخدرات، وذلك بعد قيامه بشهر سلاح حربي وترويع المواطنين في عدد من أحياء مدينة .



وبالتحقيق معه، تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم تقضي بسجنه مدة 15 عامًا وتغريمه مبلغ 100 مليون بجرم الاتجار بالمخدرات.



كما ضُبط بحوزته مسدس حربي، وقد جرى تنفيذ خلاصة الحكم الصادرة بحقه وأُودع المختص بناءً لإشارته.