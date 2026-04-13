قلعة لبنانية تحت خطر إسرائيلي.. وزارة الثقافة تستنفر و "شكوى عاجلة"

أعلنت للآثار، في بيان، أنها تقدمت بـ"شكوى عاجلة الى طالبة منها التدخل الفوري والسريع لحماية الموقع الاثري لقلعة شمع في بعد ورود معلومات تفيد ان قوات العدو الاسرائيلي تقوم بتدمير موقع القلعة، المدرج على لائحة الحماية المعززة عام 2024 وفق 2 من اتفاقية 1954، مع الإشارة الى ان موقع قلعة شمع كان قد تعرض للاعتداء من قبل جيش العدو عام 2024".







وأضافت: "أما وقد تم التداول بحصول اضرار في موقع صور، فإن هذا الخبر عار من الصحة".







وأكدت على جميع الجهات ووسائل الإعلام ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم نشر أي خبر قبل الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وذلك حرصاً على المصداقية والموضوعية".

