تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

قلعة لبنانية تحت خطر إسرائيلي.. وزارة الثقافة تستنفر و "شكوى عاجلة"

13-04-2026 | 13:09
A-
A+
قلعة لبنانية تحت خطر إسرائيلي.. وزارة الثقافة تستنفر و شكوى عاجلة
قلعة لبنانية تحت خطر إسرائيلي.. وزارة الثقافة تستنفر و شكوى عاجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، في بيان، أنها تقدمت بـ"شكوى عاجلة الى منظمة اليونسكو طالبة منها التدخل الفوري والسريع لحماية الموقع الاثري لقلعة شمع في جنوب لبنان بعد ورود معلومات تفيد ان قوات العدو الاسرائيلي تقوم بتدمير موقع القلعة، المدرج على لائحة الحماية المعززة عام 2024 وفق البروتوكول 2 من اتفاقية لاهاي 1954، مع الإشارة الى ان موقع قلعة شمع كان قد تعرض للاعتداء من قبل جيش العدو الإسرائيلي عام 2024".



وأضافت: "أما وقد تم التداول بحصول اضرار في موقع صور، فإن هذا الخبر عار من الصحة".



وأكدت وزارة الثقافة على جميع الجهات ووسائل الإعلام ضرورة "توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم نشر أي خبر قبل الرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وذلك حرصاً على المصداقية والموضوعية".
Advertisement
وزارة الثقافة - المديرية العامة

المديرية العامة للآثار

المديرية العامة

منظمة اليونسكو

وسائل الإعلام

جنوب لبنان

البروتوكول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
18:21 | 2026-04-13
Lebanon24
16:57 | 2026-04-13
Lebanon24
16:56 | 2026-04-13
Lebanon24
16:55 | 2026-04-13
Lebanon24
16:47 | 2026-04-13
Lebanon24
16:47 | 2026-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24