اشتباكات عنيفة في الناقورة.. القصف يتواصل ويطالُ سجد والبياضة

استهدف الطيران الحربي ، ليل الإثنين، بلدة سجد في ، حيث طالت منزلاً يقع بالقرب من بركة البلدة.

وتأتي هذه الغارة في سياق تصعيد جوي متواصل، إذ أفادت تقارير إعلامية عن تنفيذ غارات مماثلة على عدد من البلدات الجنوبية خلال الساعات الأخيرة .

ولا تزال المعلومات الأولية تشير إلى أن الاستهداف طال منطقة سكنية، فيما لم تُعرف بعد حصيلة أو حجم الأضرار بشكل نهائي.

على صعيد آخر، تعرضت أطراف بلدتي والبياضة، اللتين تشهدان اشتباكات عنيفة بين عناصر من " " والعدو الاسرائيلي، لقصف مدفعي متقطع.

كذلك، سُجل إلقاء العدو الإسرائيلي لقنابل مُضيئة في سماء مدينة صور.