غارات اسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع تتزامن مع مفاوضات مباشرة في واشنطن

بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات مباشرة بين وإسرائيل في ، تواصلت على بلدات في ومنطقة ، ما أسفر عن سقوط وجرحى، إلى جانب أضرار في المباني والممتلكات.

جنوباً، استهدف القصف المدفعي اطراف النبطية الفوقا. "لبنان24": قصف مدفعي يستهدف اطراف النبطية الفوقا #Lebanon24 pic.twitter.com/s1AWfqvH5v — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 14, 2026 كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة الحوش في صور.

"لبنان24": 3 غارات اسرائيلية استهدفت منطقة الحوش في صور #Lebanon24 pic.twitter.com/ldYr0NNvW3 — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 14, 2026

إلى ذلك، أدت الغارة الاسرائيلية على منزل في بلدة عربصاليم إلى سقوط شهيدين وجريح.

كما استهدفت غارة من مسيرة، شاحنة مركونة إلى جانب الطريق في بلدة شبعا، من دون تسجيل إصابات، حسب مندوبة "لبنان24".

وفي وقت لاحق، استهدفت غارة ثانية بلدة شبعا، وأفادت المعلومات بسقوط جريح واصابته طفيفة. هذا واستهدفت مسيّرة ثالثة بلدة شبعا. لحظة استهداف ساحة بلدة #شبعا #Lebanon24 pic.twitter.com/LsmATXkXtE — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 14, 2026 وصباح اليوم، استهدفت غارة من مسيرة سيارة على طريق المصيلح قضاء صيدا، ما ادى الى سقوط شهيدين، وفق معلومات "لبنان24". وأفاد "لبنان24" بأن الغارة على بلدة أنصارية أدت إلى وقوع ٦ اصابات طفيفة. وفجرا استهدفت غارة بلدة تبنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات، مع تسجيل اضرار جسيمة بالمستشفى الحكومي. فيديو يظهر تضرر مستفى #تبنين الحكومي من جراء الغارة الاسرائيلية على البلدة #Lebanon24 pic.twitter.com/BzLBdrAVkr — Lebanon 24 (@Lebanon24) April 14, 2026 كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة الشبريحا قضاء صور، ما أدى الى اشتعاله، وعملت فرق من الدفاع المدني على اخماده، مع تسجيل عدد من الاصابات

كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى البلدية القديم في بلدة عدلون، وقد توجهت فرق من الاسعاف الى المكان المستهدف، وأفيد بسقوط اصابات. كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة بافليه ما أدى إلى وقوع اصابات، وتضرر عدد كبير من المنازل، وتعمل فرق من الدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين. وطالت الغارات ايضا، بلدات: الحوش، النبطية الفوقا، عيتيت،عربصاليم، دير انصار، جبال البطم، المنصوري، البيسارية والخردلي والشهابية.

أما في البقاع فطالت الغارات سحمر ويحمر. وأفادت معلومات "لبنان24" بأن الغارة على سحمر أدت الى سقوط ٣ شهداء.