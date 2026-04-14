تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قبيل مفاوضات واشنطن...شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية جنوباً وبقاعاً

Lebanon 24
14-04-2026 | 04:00
A-
A+
قبيل مفاوضات واشنطن...شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية جنوباً وبقاعاً
قبيل مفاوضات واشنطن...شهداء وجرحى في غارات اسرائيلية جنوباً وبقاعاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بالتزامن مع انطلاق جولة مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان ومنطقة البقاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب أضرار في المباني والممتلكات.

 
 

جنوباً، استهدف القصف المدفعي اطراف النبطية الفوقا.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة الحوش في صور.

 
إلى ذلك، أدت الغارة الاسرائيلية 

على منزل في بلدة عربصاليم إلى سقوط 

شهيدين وجريح.

كما استهدفت غارة من مسيرة، شاحنة مركونة إلى جانب الطريق في بلدة شبعا، من دون تسجيل إصابات، حسب مندوبة "لبنان24".
 
 
وفي وقت لاحق، استهدفت غارة ثانية بلدة شبعا، وأفادت المعلومات بسقوط جريح واصابته طفيفة.
 
هذا واستهدفت مسيّرة ثالثة بلدة شبعا.
 
وصباح اليوم، استهدفت غارة من مسيرة سيارة على طريق المصيلح قضاء صيدا، ما ادى الى سقوط شهيدين، وفق معلومات "لبنان24".
 
وأفاد "لبنان24" بأن الغارة على بلدة أنصارية  أدت إلى وقوع ٦ اصابات طفيفة.
 

وفجرا استهدفت غارة بلدة تبنين، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات، مع تسجيل اضرار جسيمة بالمستشفى الحكومي.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على منزل في بلدة الشبريحا قضاء صور، ما أدى الى اشتعاله، وعملت فرق من الدفاع المدني على اخماده، مع تسجيل عدد من الاصابات 

كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى البلدية القديم في بلدة عدلون، وقد توجهت فرق من الاسعاف الى المكان المستهدف، وأفيد بسقوط اصابات.

كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة بافليه ما أدى إلى وقوع اصابات، وتضرر عدد كبير من المنازل، وتعمل فرق من الدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.

وطالت الغارات ايضا، بلدات: ارنون، النبطية الفوقا، عيتيت،عربصاليم، دير انصار، جبال البطم، المنصوري، البيسارية والخردلي والشهابية.

 

أما في البقاع الغربي فطالت الغارات سحمر ويحمر. وأفادت معلومات "لبنان24" بأن الغارة على سحمر أدت الى سقوط 4 شهداء من عائلة واحدة.

 

 

  
 
 
الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

الغارات

البقاع

واشنطن

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24