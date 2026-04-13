تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هذا ما يقوله بري عن مسألة التفاوض

Lebanon 24
13-04-2026 | 23:47
A-
A+
هذا ما يقوله بري عن مسألة التفاوض
هذا ما يقوله بري عن مسألة التفاوض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب محمد بلوط في" الديار": تتجه الانظار الى الاجتماع التفاوضي اللبناني - "الاسرائيلي" المباشر المقرر عقده اليوم في واشنطن برعاية اميركية حصرية. ولا تقلل العبارات الملطفة التي تسبق هذا الاجتماع من تعقيدات وخطورة هذا المسار التفاوضي، الذي يبدأ تحت النار الاسرائيلية ، والذي يفتقد الى اية ضمانات او مؤشرات تدل على امكانية تحقيق مطلب المفاوض اللبناني الاول اي وقف اطلاق النار . وبعد التطورات المتتالية، لاسيما منذ اندلاع الحرب الاخيرة، شدد الرئيس بري على وقف اطلاق النار وعودة النازحين الى الجنوب قبل اي مفاوضات ، واكد مرارا رفض مشاركة اي ممثل شيعي في الوفد اللبناني في المفاوضات المباشرة.وتقول مصادر مطلعة ان جهات داخلية تحاول التشويش على موقف الرئيس بري ، ويذهب بعض المصطادين بالماء العكر الى القول انه يحرص على عدم تظهير موقفه تجاه المفاوضات في هذه المرحلة ، بسبب الضغوط التي يشعر بها . ويسخر مصدر مطلع على موقف الرئيس بري من هذه التكهنات والتفسيرات المشبوهة ، لافتا الى ان الجميع في الداخل والخارج، خبر ثبات وصلابة مواقف الرئيس بري في اصعب واخطر الظروف ، وانه ليس هو الرجل الذي يتأثر بالضغوط من اي جهة اتت او مهما كان حجمها . ويؤكد المصدر ان موقف الرئيس بري لا لبس فيه ، وان وقف اطلاق النار هو الشرط الاساسي لايتفاوض ، وان التفاوض تحت النار غير مقبول ولا مبرر له . ويسخر المصدر من البعض الذي يتهم الرئيس بري بتغليف موقفه مؤخرا بالضبابية.  
وكتبت بولا مراد في" الديار": يخطو لبنان الرسمي اليوم الثلاثاء، خطوة أولى في مسار المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل". ، الا أنه يُدرك، وان كان يتجنب اعلان ذلك، أن نتائج أي مفاوضات يخوضها مع "تل أبيب"، مرتبطة كليا بنتائج المفاوضات الايرانية- الأميركية في باكستان.
ووجّه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو صفعة للاجتماع المرتقب قبل أن ينعقد، بإعلانه أن "القتال سيستمر في لبنان ، وأن الهدف الاسرائيلي هو اقامة حزام أمني في الجنوب اللبناني"، ما يرجح احتمال أن ينعقد هذا الاجتماع ، ولا يتم تحديد موعد اجتماع جديد، مع اشتراط لبنان وقفا للنار قبل المضي قدما في هذا المسار، وهو ما سيرفضه العدو الاسرائيلي الذي يدفع منذ البداية باتجاه مفاوضات تحت النار.
وتعتبر مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن "لبنان الرسمي قد يكون قد نجح فعليا باطلاق مسار تفاوض خاص به، الا أن حقيقة الأمر أنه لم ولن ينجح بفصل مصيره عن مصير الصراع المحتدم في المنطقة". وتضيف المصادر في حديث لـ "الديار" من سيطبق عمليا بند سحب السلاح، بعدما بات محسوما أن القيادتين السياسية والعسكرية الحاليتين لن تقبلا بوضع الجيش بوجه حزب الله"؟ وترى المصادر "أننا سنحور وندور ونتطلع لتفاهم أميركي- ايراني تطمح السلطة السياسية في لبنان، أن يؤدي الى حل أذرع ايران في المنطقة وعلى رأسها حزب الله، أي أننا سنعود لنربط مجبرين مصير لبنان انطلاقا من مصير حزب الله وسلاحه بمصير ايران". بالمحصلة، يبدو أنه ورغم كل المحاولات الرسمية اللبنانية، فإن هامش القرار اللبناني محدود ضمن شبكة توازنات أوسع منه، حيث يتداخل المحلي بالإقليمي بشكل يصعب فصله. وبين مسار تفاوضي محفوف بالشروط والضغوط، وانقسام داخلي عميق حول الخيارات الكبرى، يقف لبنان أمام أسابيع مفصلية في تاريخه الحديث.  
الرئيس بري

اللبنانية

النازحين

حزب الله

رئيس بري

إسرائيل

تل أبيب

بري على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24