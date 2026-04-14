قراءة ايجابية لخطاب سلام

رأت أوساط مطلعة في "قوى الثامن من آذار" أن خطاب رئيس الحكومة الاخير تضمّن نقاطًا إيجابية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، خصوصًا لجهة تطرقه إلى الواقع الإنساني المأسوي الذي يعيشه اللبنانيون في ظل استمرار التوترات الميدانية.وبحسب هذه الأوساط، فإن الإضاءة على المعاناة اليومية للمدنيين تعكس إدراكًا لحجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة.كما اعتبرت أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام مقاربات أكثر واقعية لمعالجة الملفات الملحّة، بعيدًا عن الخطابات التصعيدية، ما يساهم في توافر مناخ يسمح بتخفيف الاحتقان الداخلي ويعطي أولوية للجانب الإنساني في أي مسار سياسي مقبل.