ارتفاع في اسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 10 ألاف ليرة والمازوت 53 ألف ليرة فيما تراجع سعر قارورة 20 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 2.386.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 2.427.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 2.495.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.751.000