موقوف بجرم سلب بقوة السلاح... هل وقعتم ضحية أعماله؟

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة



البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مختلف قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والرّصد الدّقيق، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء شخصًا مشتبهًا فيه بالقيام بجرائم سلب بقوّة السّلاح، ويُدعى:



ح. ح. د. (مواليد عام 1996، لبناني)

لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة في وحدة شرطة بيروت الكائن في محلّة الباشورة / “مبنى الإطفائية”، أو الاتّصال على الرقم: 656317-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

