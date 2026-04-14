لبنان

قلعة شمع في خطر ولبنان يتقدم بشكوى عاجلة (صور)

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-04-2026 | 07:00
قلعة شمع في خطر ولبنان يتقدم بشكوى عاجلة (صور)
قلعة شمع في خطر ولبنان يتقدم بشكوى عاجلة (صور) photos 0
تقدّمت وزارة الثقافة من خلال المديرية العامة للآثار بشكوى عاجلة الى منظمة اليونسكو، طالبة منها التدخل الفوري لحماية الموقع الاثري لقلعة شمع التي بنيت عام 1116على يد الصليبيين والتي تقع في قضاء صور، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بأن القوات الاسرائيلية تقوم بتدمير موقع القلعة.

وذكرت معلومات صحافية ان القوات الإسرائيلية دمرت أمس الإثنين مقام "النبي شمعون الصفا" الديني في بلدة شمع، وأن قصفًا مدفعيًا استهدف منطقة القلعة الأثرية.
علماً ان موقع القلعة مُدرج على لائحة الحماية المعززة عام 2024 وفق البروتوكول 2 من اتفاقية لاهاي 1954. فما أهمية هذه القلعة التي تقع على سلسلة جبال ترتفع نحو 380 متراً وتطل على الساحل اللبناني والفلسطيني؟

قلعة شمع معروفة بأنها حصن صليبي تاريخي بني عام 1116 تقع في بلدة شمع بقضاء صور، وتتميز بموقع استراتيجي مشرف على ساحل صور وفلسطين.

تحتوي القلعة على مقام النبي شمعون الصفا، وتعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة تحويلها لمركز عسكري إسرائيلي سابقاً وقصفها في 2006.
 
 
 
 
 
 
أهم المعلومات عن قلعة شمع:
الأهمية التاريخية:
كما ذكرنا بُنيت من قبل الصليبيين في القرن الثاني عشر الميلادي كحامية عسكرية ومقر للحاكم لمراقبة الطرق البرية والبحرية، وتُعرف أيضاً بقلعة "سكاناليوم" أو قلعة إسكندرونة.

المميزات الجغرافية:
تطل القلعة على ساحل مدينة حيفا جنوباً، ومدينة صور شمالاً، مما جعلها نقطة مراقبة استراتيجية.

المقام الديني:
تضم القلعة داخل فنائها مقام "النبي شمعون الصفا"، وهو مزار ديني مهم.
الحالة الراهنة:
دمرت أجزاء واسعة منها نتيجة احتلالها واستخدامها كمركز عسكري من قبل إسرائيل، ثم تعرضت لقصف شديد في تموز 2006 أدى إلى تحويل أجزاء منها إلى ركام، قبل أن تحاول بعض الجهات ترميمها.

وكانت القوات الإسرائيلية قد دمرت المقام النبي شمعون الصفا خلال حرب عام 2024، قبل أن يعيد الأهالي ترميمه لاحقًا، باعتباره ضريحًا ومسجدًا شيعيًا تاريخيًا.

تُعتبر قلعة شمع شاهداً حياً على تاريخ المنطقة الممتد من العصور الصليبية وحتى النزاعات الحديثة في جنوب لبنان.




المصدر: لبنان 24
قلعة لبنانية تحت خطر إسرائيلي.. وزارة الثقافة تستنفر و "شكوى عاجلة"
حزب الله: فجر عناصر الحزب عبوة ناسفة بقوّة إسرائيليّة في محيط قلعة بلدة شمع وحققوا إصابات مؤكّدة واستهدفوا قوّة الإخلاء التي حضرت إلى المكان بقذائف المدفعيّة
