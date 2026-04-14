هذا ما كشفته مصادر قصر بعبدا عن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

قالت مصادر إن "إجتماع اليوم في مخصص للبحث في وقف إطلاق النار كما جاء تمامًا في بيان ، ولبنان مصرّ على ذلك".

وأضافت المصادر، بحسب معلومات صحافية: "لا يمكننا ان نحسم ما المواضيع التي ممكن ان تطرح في الإجتماع لأننا امام اجتماع مباشر بين الطرفين، لكن كجهة لبنانية نترك البحث في الملفات الأخرى التي تتعدى موضوع وقف اطلاق النار للوفود الكبرى التي ستدير المفاوضات في المرحلة المقبلة".

وتابعت: " نتائج اجتماع اليوم لن تكون نهائية لأن هذا الإجتماع هو من ضمن مسار تفاوضي طويل، والجانب الأميركي يُبدي تفهّمًا كبيرًا لموقف ورفع مستوى تمثيله في الاجتماع إلى ما يعكس جدية في التعاطي مع الملف اللبناني".